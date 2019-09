Se Manchester United-Leicester lørdag fra kl. 15.30

Manchester United har fått en middelmådig start på sesongen. Fem poeng på fire kamper rimer dårlig med klubbens ambisjoner, og allerede til helgen kan presset på Ole Gunnar Solskjær øke ytterligere. Et Leicester-lag i medvind venter på Old Trafford.

Ingen Pogba eller Martial

Samtidig må Solskjær klare seg uten en rekke profilerte spillere. Det bekreftet han på pressekonferansen fredag.

– Det har vært travelt på behandlingsrommet. Vi vet ikke helt hvem som blir klare. Aaron (Wan-Bissaka) og Jesse (Lingard) blir kanskje klare. Det er de to som måtte melde forfall, men jeg kan ikke love at de blir klare heller. Pogba blir ikke klar med mindre han på mirakuløst vis har restituert seg over natten. Han har ikke vært klar til å trene 100 prosent, sier Solskjær, som heller ikke kan regne med Anthony Martial mot Leicester.

– Vi håper flere kan bli skadefrie til West Ham-kampen neste uke. Paul og Anthony er i den kategorien. Jeg tror de blir klare til den kampen, sier han.

Fra før er Luke Shaw, Diogo Dalot og Eric Bailly skadet. Solskjær er forberedt på å bruke spillere som foreløpig har slitt benken.

– Vi har spillere med erfaring som kan komme inn. Vi har Matic, Mata og Young. De har ikke startet de første kampene og må stå frem. Vår snittalder kan faktisk gå opp, sier han.

– De Gea er verdens beste keeper

Det blir også et gjensyn med gamle lagkamerater for Harry Maguire. Solskjær mener midtstopperen har potensial til å bli klubbens fremtidige kaptein.

– Han er definitivt en karakter og personlighet som kan bli kaptein i en stor klubb. Han er en leder i garderoben. Gjennom hans prestasjoner, tilstedeværelse og oppførsel er han en karakter man ønsker å følge, sier Solskjær, som har dyp respekt for Leicester.

– Leicester er alltid en tøff kamp. Det er et lag som ønsker å kjempe om topp fire. De har gode spillere og en veldig god manager. Lagene til Brendan Rodgers spiller alltid god fotball. Vi må spille godt for å gjøre oss fortjent til tre poeng, sier han.

Det kom også spørsmål om fremtiden til David de Gea. Solskjær ønsker å beholde sisteskansen.

– Jeg vil at David skal bli. Jeg synes han er verdens beste keeper. Det har vi sett de siste årene. Jeg håper at jeg kan få ham til å avslutte karrieren i Manchester United. Det har vært mye diskusjoner mellom David og klubben. Forhåpentlig kan vi få det unnagjort.