Programleder Fredrik Skavlan (53) og samboer Maria Bonnevie (45) kjøpte i fjor sommer halvparten av en tomannsbolig på Oslos beste vestkant – til 21,6 millioner kroner.

Huset står på gul liste hos Byantikvaren, og regnes derfor som et verneverdig kulturminne. Prosessen med å få tillatelse til renovering både innvending og utvendig, har vært lang.

– Vi hadde noen ting vi måtte søke om. Det var jeg forberedt på at ville ta lang tid. Det er den kverna som alle må gjennom. Også jeg, sier Skavlan når God kveld Norge møter ham på TV 2s høstlansering.

Se God kveld Norge lørdag på TV 2 og TV 2 Sumo.

Store oppgraderinger

Elleve måneder senere står huset endelig ferdig, og det er gjort betydelige oppgraderinger.



Vinkjeller og hundedusj er installert i boligens nedre plan, det er skiftet vann- og avløpsrør på eiendommen, og ny carport er oppført i hagen.

– Det trengtes dessverre veldig mye. Alt måtte på en måte gjøres. Men vi tok vare på de viktigste tingene og brakte det tilbake, så har vi restaurert masse og holdt på. Det er blitt koselig, forteller Skavlan.

Han er glad for at et nesten ett års langt oppussingsprosjekt omsider er ved veis ende.

– Det beste med å flytte inn er å ha flyttet inn – og ikke bo i kofferter hos snille familiemedlemmer som vi gjorde i veldig lang tid, og måtte frakte den store hunden min og alle de barna frem og tilbake på den måten, bare det å bo et sted er veldig herlig, sier han.

Kostbar oppussing

Hva familien har måtte betale for arbeidet, vil han ikke si noe om.

NYOPPUSSET: Eiendomsmegleren anslår at huset til Skavlan er pusset opp for 8 til 12 millioner kroner. Foto: TV 2

– Mest fordi jeg ikke vil høre det selv, smiler han.

God kveld Norge har snakket med eiendomsmegler i Sem & Johnsen, Erlend Sørlie, som har følgende anslag.

– Av den informasjonen jeg har fått, så vil jeg estimere oppussingen til 8, 10 kanskje 12 millioner kroner, sier han.

Han presiserer at arbeid som drenering og totalrenovering innendørs, er noe av det mest kostbare man kan gjøre med en bolig.

Godt år for Skavlan

Talkshow-kongen på sin side kan vise til et meget godt år på inntektsfronten, med et resultat før skatt på hele 20,8 millioner.

HAR FLYTTET: Her er Fredrik Skavlan på TV 2s høstlansering i Bergen i august. Foto: Eivind Senneset/ TV 2

Renoveringen av huset har heller ikke minket verdien på boligen, så om seksbarnsfar Skavlan bestemmer seg for å selge, vil han trolig få en god sum.

– At alt er totalrenovert, er et stort pluss. Det er disse boligene vi får best pris for. Boligen er nok verdt opp mot 30 millioner kroner i dag, avslutter Sørlie.

Se God kveld Norge lørdag klokken 22.10. på TV 2 og TV 2 Sumo.