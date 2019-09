Nå er den første høststormen på vei mot Norge.

Meteorologisk institutt mener stormen vil nærme seg Sør Norge i løpet av lørdag. Det er meldt kraftig vind fra vest.

– Nå blir det vestavind i hele landet fra Lindesnes til Nordkapp, sier Storm-meteorolog Isak Slettebø til TV 2.

Mulighet for kanselleringer

Selv om det er meldt mye vind i hele landet vil det bli verst på Vestlandet.

– Vestlandet tar støyten, sier Slettebø.

Meteorologisk Institutt har sendt ut gult farevarsel på grunn av de kraftige vindkastene som er ventet. De mener det kan bli vindkast på 25 til 30 meter i sekundet på Vestlandet sør for Stad.

På grunn av den sterke vinden varsler Meteorologisk Institutt at det er viktig å sikre løse gjenstander ettersom det er fare for at de kan blåse vekk.

Det er varslet om mulighet for kansellerte avganger for fly og ferge. Broer kan også bli stengt som følge av den sterke vinden.

I tillegg er det ventet mye nedbør på Vestlandet. Fra lørdag kveld til søndag kveld vil det regne mye både i Hordaland og Sogn og Fjordane.

– Det kan bli mellom 50 og 80 mm nedbør daglig, sier Slettebø.

Vi har sendt ut gult farevarsel på kraftige vindkast. Søndag er det ventet vindkast på 25 til 30 meter i sekundet fra en vestlig retning på #VestlandetsørforStad. Hold deg oppdatert på https://t.co/sb4X9aaujl ⚠️ pic.twitter.com/nvtHkfZO7d — Meteorologene (@Meteorologene) September 13, 2019

Ikke strandvær

Sør-Norge og Østlandet vil også få føle på den sterke vinden, men er ikke meldt like sterke vindkast som på Vestlandet. De vil spesielt merke vinden på lørdag.

– På søndag vil det være annerledes for da ligger Østlandet og Sørlandet i le for den sterke vinden, sier Slettebø.

Helgens varmeste temperaturer vil trolig være på Østlandet. Slettebø mener det kan bli opp mot 15 grader flere steder. Det er likevel ikke mye å skryte av ettersom det er meldt både litt nedbør og vind.

– Det blir nok ikke en dag man tilbringer på stranden, sier Slettebø.