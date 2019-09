Forholdet mellom Zlatan Ibrahimovic og angrepsrivalen Mido var mildt sagt turbulent da de spilte sammen i Ajax.

Det toppet seg da Mido kastet en saks med full styrke mot Zlatan etter en hjemmekamp mot PSV Eindhoven. Mido har i ettertid sagt at han kunne drept spisstjernen.

André Bergdølmo satt i garderoben da det klikket for Mido. I podcasten Rasmus&Saga forteller han hvordan det var å være vitne til krangelen mellom Ajax-profilene.

Zlatan vs. Mido

– Da vi kom inn til pause sa Zlatan til Mido at han ikke spilte for laget, og at han kun tenkte på seg selv på banen. Zlatan sa han måtte skjerpe seg, forteller den tidligere Ajax-midtstopperen.

Bergdølmo forteller at daværende Ajax-trener Ronald Koeman kom inn i garderoben, og sa seg enig i Zlatans kommentarer til Mido. I andreomgang fortsatte den dårlige innsatsen til Mido, og da lagene gikk i garderoben etter kamp, startet krangelen.

– Da Zlatan bøyde seg ned for å ta av seg skoene, hørte jeg et dunk i flisveggen, Da hadde Mido kastet en saks, slik man klipper ankelteip med, med full kraft slik at det ble hull i flisen akkurat der hodet til Zlatan hadde vært tre sekunder før, forteller Bergdølmo.

– Da skjønner Zlatan hva som har skjedd, og da svartner det for han. Vi var fem mann som måtte holde Zlatan. Hvis ikke hadde Zlatan drept Mido. Det er jeg helt sikker på, forteller Bergdølmo om den dramatiske krangelen.

«Du vet at jeg nesten drepte deg?»

Zlatan har omtalt krangelen i selvbiografien sin I Am Zlatan. Mido var tydelig sint etter kampen.

– Han kom inn i garderoben og kalte oss for mislykkede f*****, skriver Zlatan.

Den nåværende LA Galaxy-spilleren fortsetter:

– Jeg svarte at hvis det var noen f**** her så var det han, hevder Zlatan.

I den svenske dokumentaren Becoming Zlatan, uttalte Mido seg for første gang om hendelsen.

– Jeg var svært oppgitt for at jeg ikke startet kampen. Vi lå under 0-2 og da jeg kom på banen begynte jeg og Zlatan å diskutere. Jeg skrek på alle, og Zlatan skrek tilbake, forteller egypteren som nå har lagt opp.

Kort tid etter sakse-kastet, satt de seg med hverandre.

– Vi så på hverandre og begynte å le. Jeg sa til Zlatan: "Du vet at jeg nesten drepte deg?" Og han svarte: "Ja, jeg vet".

Etter sakse-kastet ble det ikke en eneste Ajax-trening på Mido igjen. Etter to uker forsvant han fra klubben og signerte for Tottenham.

Zlatan Ibrahimovic spilte 110 kamper og scoret 48 mål fra 2001 til 2004, før han gikk videre til Juventus ifølge Transfermarkt.

André Bergdølmo spilte 90 kamper for Ajax og scoret seks mål på fra 2000 til 2003 i Nederland. Nordmannen ble deretter solgt til Borussia Dortmund.