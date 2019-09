– Kan ikke vekke bjørnen når han sover

– Det er litt crazy. Stor arena, sier han.

Og det kan se ut til at det kommer til å bli full rulle på arenaen, som vanligvis er ishockey-laget Stavanger Oilers' hjemmebane.

For selv om det er over et år til konserten, er det allerede snart tomt for billetter.

– Det ligger der fremme som en gulrot. Det gleder vi oss veldig til, sier han.

Kaizers – en sovende bjørn

Foreløpig elsker Ottesen livet som soloartist.

Han tror han kommer til å produsere musikk i overskuelig fremtid. Gjerdene vil bli mange, skal vi tro rogalendingen.

– Det kommer musikk og nye idéer hele veien. Heldigvis. Jeg har så mange idéer at jeg ikke klarer å realisere alle, sier han.

Derfor kan det se ut som om det vil ta tid for alle som håper på en snarlig gjenforening av Kaizers Orchestra. Samtidig har bandet hele tiden vært åpne om at en reunion ikke er utenkelig.

– Når får fansen se Kaizers Orchestra igjen?

– Vi har ingen planer om det nå. Men vi har hele tiden sagt at vi bare har stoppet opp og lagt bandet på is. Og det er viktig ikke å vekke bjørnen når han sover.