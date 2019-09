YouTube-stjernen Victor Sotberg postet en video av at han stalket alle Skal vi danse-konkurrentene sine.

Det snakket han gledelig om da vi møtte ham på dansetrening forrige uke.

– Jeg ville se hvor alle kom fra. Jeg visste ikke hvem alle var på forhånd, sier han til TV 2.

– Artigste jeg har sett

Sotberg er selv NRK-ansatt, og kjenner Christian Strand (39) fra arbeidsplassen. Da han fant ut at Strand hadde fortid som artist, visste han nesten ikke hvor han skulle gjøre av seg.

– Den låten hans, «Maybe Baby», det er det artigste og kuleste jeg har sett. Det var et stort sjokk.

28-åringen forteller videre at han først og fremst forbinder strand som forbrukerjournalist og skuespiler.

– Det er ikke den Christian Strand jeg ser på NRK, sier han lattermildt.

SKAL VI DANSE: Her er Victor Sotberg sammen med Skal vi danse-motstanderne Sandra Borch, Jan Tore Kjær og Christian Strand. Foto: Scanpix

Ønsker å hedre låten

YouTuberen sier spøkefullt at han gjerne vil gjøre et dansenummer til ære for hans nye yndlingslåt.

– Det hadde vært hysterisk! Jeg er med!

Dansepartneren Rikke Lund (23) sier at hun skulle klart å lage en koreografi.

Skal vi danse sendes klokken 19:30 på TV 2 hver lørdag. Man kan også følge med på kjendisene etter at direktesendingen er over i TV 2 Sumo-serien Dansebobla.