– Jeg handlet i sinne, forklarte pensjonisten i politiavhør etter at han ble arrestert.

Bakgrunnen for raseriet er at han et par år tidligere ble tatt for promillekjøring etter at naboen hadde varslet politiet. Dette førte til at naboforholdet i den lille bygda i Romsdal ble heller dårlig.

Ilagt kontaktforbud

Etter at mannen i 70-årene hadde vist kjønnsorganet sitt til naboene, ble han ilagt kontaktforbud.

Ifølge tiltalen brøt han dette hele åtte ganger sommeren 2018. I et av tilfellene kom han med en drapstrussel mot naboen.

– Retten mener trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt, både ut fra situasjonen den ble fremsatt i og ut fra det konfliktfylte forholdet som over tid hadde vært med dem, heter det i dommen fra Romsdal tingrett.

Sterkt ruset

Det har vært foretatt en rettspsykiatrisk vurdering av mannen og de sakkyndige mener han er tilregnelig. Men han skal ha vært svært påvirket av alkohol da forholdene skjedde, og retten ber i dommen Kriminalomsorgen om å se på muligheter til at han får behandling.

Romsdal tingrett har dømt mannen til fengsel i 60 dager. 40 dager av straffen utsettes med en prøvetid på to år. Videre må han betalte 10 000 kroner i oppreisning til naboen.

– Det har kommet fram gjennom fornærmede at de over tid har følt seg trakassert av tiltalte og at hans oppførsel har ført til redusert livskvalitet for fornærmede og hans familie, heter det i dommen.

Mannens forsvarer har ikke besvart TV 2 henvendelse.