Introduksjonen av videodømming (VAR) i Premier League denne sesongen er blitt mottatt med både åpne og lukkede armer.

Innrømmer feil

Etter kun fire serierunder er VAR blitt et heftig samtaleemne, det ble det også under et møte for klubblederne i Premier League torsdag. Der la dommersjef Mike Riley frem det foreløpige VAR-regnskapet. Det viste følgende:

227 hendelser er undersøkt av VAR

6 hendelser på banen er gjort om etter bistand fra VAR

10 avgjørelser burde blitt gjort om

Riley forteller til Sky Sports at det er fire hendelser hvor VAR burde vurdert dommerens avgjørelse til å være en klar og åpenbar feil.

1. Scoringen til Fabian Schär for Newcastle mot Watford burde blitt annullert som følger av en hands.

2. Leicesters Youri Tielemans burde blitt utvist for stemplingen av Bournemouths Callum Wilson.

3. David Silva burde fått straffe etter at Jefferson Lerma tråkket ham på foten inne i sekstenmeteren.

4. West Hams Sebastien Haller burde hatt straffe etter en takling fra Norwich-spiller Tom Trybull.

– Lærer fortløpende

Riley samlet dommerne i Premier League under landslagspausen for å gå gjennom de første fire rundene og hvordan VAR har fungert. Ifølge The Sun forventes det at VAR-operatørene som sitter ved Stockley Park utenfor London vil gripe inn for gi dommerne beskjed om å endre avgjørelser, som de fire Riley mener det ble feilet på.

– Det var en kombinasjon av faktorer. Det er det fascinerende med dette prosjektet etter hvert som det utvikler seg, vi lærer fortløpende, sier Riley.

– Vi prøver ikke å avbryte flyten i spillet, men ved disse hendelsene burde vurderingen vært at det var klare og åpenbare feil.

Riley ønsker ikke at dommerne skal ta i bruk skjermen ved sidelinjen i like stor grad som i for eksempel Champions League. Han berømmer samtidig innsatsen til dommerne - uten hjelp fra teknologien.

– En av de store plussene etter de fire første rundene er kvaliteten på prestasjonene på banen. Alle dommerne har innlemmet alt som har med VAR å gjøre i dømmingen samtidig som de fokuserer på å ta avgjørelser i øyeblikket, sier Riley.