Biden og Trump under angrep

I den tredje debatten var omsider alle de sterkeste kandidatene samlet. Med det økte temperaturen. Tidligere visepresident Joe Biden var den som fikk mest motstand.

Bernie Sanders minte Biden om at han som senator både støttet krigen i Irak og økonomiske reformer som fikk katastrofale følger.

Tidligere boligminister Julian Castro gikk hardest til verks da han feilaktig beskyldte Biden for å motsi seg selv. «Har du glemt hva du sa for to minutter siden», sa Castro og ble møtt med et massivt gisp fra salen.

De gamle

For det var liten tvil om at Castro ville minne velgerne om at 76 år gamle Biden eventuelt vil bli den eldste presidenten som noensinne blir innsatt.

At han er en del år eldre enn flere av de andre kandidatene klarer nok Biden å minne folk om selv når han bøyer seg konsentrert frem for å få med seg utspørrernes spørsmål. Men det ser ikke ut til å skremme velgerne.

Publikum som overvar den tre timer lange TV-sendte debatten fra Houston likte ikke Castros angrep. Det er fortsatt de tre eldste som leder på meningsmålingene. Joe Biden (76), Bernie Sanders (78) og Elizabeth Warren (70). Med Biden fortsatt i tet.

Helse

Ett av kveldens heteste temaer var behovet for å tilby amerikanerne et helsesystem som tar vare på alle. Bernie Sanders og Elizabeth Warren peker mot Canada og Skandinavia som gode modeller.

Biden og den unge norsktalende ordføreren Pete Buttigieg fra Indiana mener at folk skal få velge selv om de skal ha private helseforsikringer eller ha rett på støtte fra det offentlige.

Sanders og Warrens modeller for helse og utdanning betyr høyere skatter. Det er langt fra sikkert at velgerne tror at større statlige helseutgifter kan finansieres gjennom å skattlegge selskaper og de aller rikeste alene.



Tidligere valg har vist at amerikanerne har liten sans for politikere som vil øke skattene for folk flest. Slikt kalles sosialisme, og sosialisme klinger ikke godt i USA.

Våpen

Debatten ble holdt i Texas. Det er bare noen uker siden en mann skjøt og drepte 22 mennesker i Beto O'Rourkes hjemby El Paso. Den tidligere kongressmannen fikk skryt av flere av sine motstandere for hvor klar han har vært på hvordan USA skal håndtere et av sine store og meningsløse problemer. I Houston var han krystallklar.

«Ja, for helvete. Vi skal ta fra deg din AR-15 og din AK-47», sa O'Rourke med henvisning til halvautomatiske rifler utviklet for å drepe folk i krig. Dette klinger godt hos mange velgere, men fortsatt står retten til å bære våpen høyt i USA.