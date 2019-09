Gikk til angrep på konkurrentenes helseplan

Omtrent alle de ti kandidatene innledet med å kritisere sittende president Donald Trump. Etter det gikk tidligere visepresident og kanskje den største favoritten til å bli Demokratenes kandidat, Joe Biden, i strupen på motstanderne Elizabeth Warren og Bernie Sanders for deres ønske om fri helsehjelp.

«Medicare for All» vil gi myndighetene kontrollen, og omtrent eliminere det som finnes av marked for privat helseforsikring. Planen er Bernie Sanders idé, og skal betales av skattebetalerne. Elizabeth Warren støtter ideen.

Biden på sin side har sammenlignet seg selv med tidligere president Barack Obama på flere fronter, deriblant helsehjelp.

– Jeg mener «Obamacare» fungerte, sa Biden under nattens debatt, før han angrep «Medicare for All» for å være for dyrt.

– Hvordan skal vi betale for det?

Biden var spesielt opptatt av hvor dyrt fri helsehjelp for alle vil bli.

– Hvordan skal vi betale for det? Det vil jeg høre i kveld, fortsatte Biden.

Sanders forsvarte så planen sin, og mener Biden går for «status quo»

– Joe sier at Medicare for All vil koste over 30 billioner dollar. Det stemmer, Joe, status quo vil koste over 50 billioner dollar! sa Sanders.

Han kom også med stikk mot ABC News, som sendte debatten.

– Vi trenger et helsesystem som garanterer helsehjelp til alle mennesker slik som alle store land gjør, ikke et system som sørger for 100 billioner dollar i profitt for legemiddelselskaper og forsikringsselskaper. Jeg skal fortelle deg hvor absurd systemet er. I kveld vil legemiddelselskapene reklamere på ABC og fortelle hvor dårlig Medicare for All er, fordi de vil beskytte inntektene sine. Det er absurd, fortsatte Sanders.

Sanders argumenterte også med at USA bruker dobbelt så mye per hode på helsehjelp som Canada, eller noe annet stort land i verden.

Også Warren forsvarte «Medicare for All»-planen.

– La oss gjøre en ting klart, jeg har aldri møtt noen som er fornøyde med helseforsikringsselskapet sitt. Jeg har møtt mennesker som liker legen sin, sykepleieren sin og farmasøyten sin. Jeg har møtt mennesker som har likt psykologen sin. Det de ønsker er tilgang på helsehjelp, sa Warren.

– De på toppen, de rikeste og de største selskapene, skal betale mer. Middelklassefamilier skal betale mindre.

Biden ble utfordret på utsendelser

Skal man tro målingene, og president Donald Trump, er Joe Biden den aller største favoritten til å bli demokratenes kandidat. Under debatten ble han konfrontert med de tre millioner menneskene som ble deportert da han var visepresident under Barack Obama.