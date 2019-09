William Moldt ble meldt savnet i Lantana i Florida i November 1997. Moldt hadde vært ute på byen da han ikke kom hjem den novemberdagen for snart 22 år siden.

Saken ble etterforsket av politiet, men uten at 40-åringen ble funnet. Men det var før nå. 28 august i år ble politiet gjort oppmerksom på en bil som var funnet i en dam i Moon Bay Circle i Wellington, skriver BBC.

Da bilen ble hentet opp av vannet ble det funnet deler av et skjelett. En uke senere kunne myndighetene slå fast at levningene tilhørte Moldt.

– Bilen ble oppdaget av en tidligere beboer som gjordet et søk på Google, sier politiet.

Bilen var tydelig synlig på Google Maps-bildet. FOTO: Skjermdump

Bildet skal ha vært tilgjengelig på Google siden 2007, men ingen hadde lagt merke til bilen før nå, ytterligere 12 år senere.

Myndighetene antar at Moldt mistet kontroll på bilen, og kjørte ut i dammen.

– Vi kan ikke fastslå hva som skjedde for så mange år siden. Alt vi vet, er at han forsvant fra jordas overflate. Nå er han funnet, sier talsperson for politiet, Therese Barbera, ifølge BBC.