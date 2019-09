Torsdag kveld var det duket for premiere på TV 2s nye «Landskampen» på Aker Brygge.

I programmet tas nabo-rivaliseringen til nye høyder, der de fremste av norske og svenske vinteridrettshelter møtes for å konkurrere og beholde nasjonens ære.

På det norske laget stiller Petter Northug, Therese Johaug, Emil Iversen og Tiril Eckhoff, mens på den svenske siden finner vi Charlotte Kalla, Calle Halfvarsson, Sebastian Samuelsson og Hanna Öberg.

Men det er spesielt én mann som er opptatt av å slå svenskene.

– Det henger jo igjen fra generasjoner før oss, det å slå Sverige er viktigere enn å slå andre nasjoner, mener Northug.

Til bords med erke-rivalen

For de fleste som har fulgt med på vinteridrett de siste årene, har den evigvarende feiden mellom Northug og Calle Halfvarsson vært viden kjent.

Tonen har kanskje vært ekstra skarp fra Northug sin side, noe som til tider skal ha gått hardt inn på svensken.

Under Landskampen ble de for første gang nødt til å snakke sammen, og de to tidligere erkerivalene har nå gått en litt uventet retning.

– Jeg og Calle har funnet tonen. Vi hadde jo aldri pratet sammen før vi kom ned til Rhodos, så det var veldig spesielt og på en måte litt påtvunget at vi måtte ha kommunikasjon, men vi klarte det etterhvert, sier Northug til TV 2.

– Vi fant jo ut at vi er ganske like på en god del ting, og den dag i dag har vi hverandre på Snapchat og snapper hverandre, det er nesten litt «bromance» i ettertid, ler Northug.

Den nå pensjonerte skiløperen synes programmet har løftet frem mange fine historier fra alle deltakernes gode og onde dager i karrièren, og tror det vil komme frem flere overraskelser og fine diskusjoner rundt middagsbordet som folk vil finne interessant.

Fryktelig tungt og brutalt

Men innspillingen bød ikke bare på lange middager og koseprat for deltakerne. Hver dag ventet en ny konkurranse og som eneste ikke-aktive utøver merket Northug det godt på kroppen.

– Det mest utfordrende for meg har vært at jeg har vært igjennom en vinter med veldig lite trening, så det var fryktelig tungt og brutalt å på en måte være etterslenger når de andre er aktive, men jeg klarte det akkurat, sier Northug.

Ifølge eks-skistjernen blir det forståelig nok langt mindre tid til trening om dagen, selv om han fortsatt har litt å gå på før han blir en gjennomsnittlig nordmann på den fronten.

– Sånn kondisjons- og utholdenhetsmessig så er det elendig, dessverre. Jeg er på styrkerommet en gang om dagen, men det er vel det jeg orker. Det blir sånn når man bor sentralt og jobber her i Oslo nå, da blir det det enkle, forteller Northug.

Torsdagens premiere ble sett av 429.000 seere, og var første episode av totalt åtte. Du kan du se Landskampen på TV 2 torsdager kl 21:40 eller på TV 2 Sumo.