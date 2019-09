Øst politidistrikt fikk melding om den alvorlige ulykken klokken 21.04, torsdag kveld.

Ifølge politiet er én person fastklemt. Brannvesenet er i gang med frigjøring.

– Det er to biler som har frontkollidert. Det er sannsynlig at en av bilene har svingt unna for en elg, som nå ligger død i veibanen, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Jan Andre Delbeck til TV 2.

Innsatsleder melder at det er totalt seks pasienter. Tre fra hver bil. Tre pasienter er flydd til Ullevål. Tre pasienter er kjørt AHUS i ambulanse. — Politiet i Øst (@politietost) September 12, 2019

Det er henholdsvis tre personer i hver av de to bilene.

– Flere er hardt skadd, sier operasjonslederen.

Like før klokken 22.00 opplyser Delbeck til TV 2 at tre personer er fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse.

De tre andre er fraktet til AHUS i ambulanse.

– Personen som satt fastklemt er nå frigjort, og fraktet til sykehus, sier han.

Det ble meldt innledningsvis at én person skal ha vært bevisstløs.

Veien er nå stengt. Den vil bli stengt en stund. Statens Vegvesen sin ulykkesgruppe er varslet.

Saken oppdateres!