Påtalemyndigheten i Texas vil kreve at 21-åringen blir idømt dødsstraff når saken kommer opp for retten.

Det skriver lokalavisen El Paso Times, ifølge Reuters.

Crusius sine forsvarsadvokater har foreløpig ikke uttalt seg om hvordan han stiller seg til tiltalen.

Det var 3. august i år at 21 år gamle Patrick Crusius gikk bevæpnet inn på en Walmart-butikk i El Paso i delstaten Texas i USA.

Der skjøt han og drepte 22 uskyldige mennesker.

Gjerningspersonen blir av flere beskrevet som en einstøing og ungdom med problemer.

21-åringen publiserte i forkant av massakren et manifest på nett. Der uttrykte han bekymring over at innvandrere fra Latin-Amerika til USA skulle fortrenge eldre, hvite velgere i Texas og føre til et flertall for det demokratiske partiet i fremtidige valg.

Han mente også at «raseblanding» ødela landet, og ønsket at USA skulle deles opp i enklaver bestemt av rase.

Delstaten Texas har hatt dødsstraff siden 1982, og siden da har 564 blitt henrettet. Staten er én av de som har utført flest henrettelser av samtlige stater i USA. Det skriver organisasjonen Texas Coalition to Abolish the Death Penalty på sine hjemmesider.