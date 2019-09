Hendelsen skjedde om bord et Airbus-fly som var på vei fra Frankfurt i Tyskland til Cancun i Mexico 6. februar i år.

Ifølge NBC News måtte flyet nødlande i Irland da piloten om bord ved et uhell sølte varm kaffe over kontrollpanelet i cockpiten.

Hendelsen skjedde da flyet var rett over Atlanterhavet.

Den britiske avisen The Guardian skriver at kaffen førte til skader på et lydkontrollpanel, som i tillegg ga fra seg et smell og en kraftig røyklukt.

Dette førte til store kommunikasjonsproblemer for pilotene.

Ifølge den britiske flyhavarikommisjonen som har undersøkt hendelsen, så skal den 49 år gamle piloten ha satt kaffen sin på et bord hvor objekter sto i fare for å bli veltet - til tross for at Airbus anbefaler sine piloter til å bruke koppholdere.

Ingen av de 11 besetningsmedlemmene eller de 326 passasjerene ble skadet som følge av hendelsen.

Ifølge NBC News har flyselskapet nå endret sine prosedyrer for å sikre at koppholdere blir brukt på alle ruter.