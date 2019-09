Narvik - Storhamar 3-6

Se Narviks 1-1-mål i videovinduet øverst!

Robin Dahlstrøm scoret det første Get-ligamålet i Nordkraft Arena, men det var helt på tampen av første periode at det magiske øyeblikket i Narvik kom torsdag kveld.

Med sekunder igjen av åpningsperioden sendte Arttu Niskakangas hjemmefansen til himmels med sin 1-1-scoring – historiens første mål av et nordnorsk lag i Get-ligaen.

– Hadde ikke dette vært et solid bygg, hadde taket falt ned i hodet på oss, utbrøt TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Det kokte på tribunen i en fullsatt arena.

– Det er helt sykt. Jeg visste det kom til å bli mye folk, men de lager så bra liv. Det er alltid gøy å spille i Nordkraft Arena, sier Tomas Laiho Trondsen til TV 2.



Narvik-festen var imidlertid over i første halvdel av midtperioden da Storhamar gikk opp til 5-1. Til slutt ble det 6-3 til Storhamar.

– Det var bra trøkk i hallen, så det var «fette kjedelig» å tape, men det var OK, sier Sivert Mangersnes til TV 2.

– Det var fantastisk støtte. De fortjener mye mer, men det var første kamp og vi spilte ganske bra. Motstanderne var veldig gode, så vi må bare jobbe på videre, sier Casper Santanen til TV 2.

Narvik slet i midtperioden

Narvik gikk av isen etter en imponerende førsteperiode, der de ledet skuddstatistikken 8-4, men Storhamar viste klasseforskjellen i midtperioden.

Jubelen stilnet 41 sekunder inn i midtperioden da Tony Cameranesi satte inn 2-1 for Storhamar, før Jonas Djupvik Løvlie, Andreas Øksnes og Cameranesi igjen sørget for at det sto 5-1 til Storhamar.

Narvik hevet seg mot slutten av midtperioden og fikk en redusering ved Wade Murphy. Da økte stemningen hos Narvik-supporterne.

– Narvik blir bedre og bedre

I tredje periode startet Narvik med å sette press på Storhamar, men de fikk ikke uttelling. Mot sluttet av oppgjøret tok Storhamar over igjen, og med drøyt tre minutter igjen økte Patrick Thoresen til 6-2, men Narvik var ikke ferdige.

Svein Petter Falk-Larssen reduserte like før slutt til 3-6, som ble sluttresultatet i den historiske kampen i Nord-Norge.

– Narvik har vært positive. De har en del jobb å gjøre på spill i egen sone, men de har levert en del bra offensivt og har hatt en del avslutninger i metallet. De kommer selvfølgelig bare til å bli bedre og bedre, sier TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik.