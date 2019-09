– Det er veldig kult at den kommer til Norge så fort. Det viser at Norge er et viktig land, selv for Porsche, når det kommer til elbil, sier Vegard Møller Johnsen, redaksjonssjef i Broom.

De tre bilene med tyske skilter var torsdag kveld parkert utenfor Operaen i Oslo. Flere varebiler med tyske skilter var med i følget.

Trolig skal Porschene delta i et arrangement på Rudskogen i Oslo lørdag, der norske kunder skal få ta en nærmere titt på bilen.

Taycan er Porsches første elbil. 3000 nordmenn har meldt sin interesse for bilen. Det betyr at de har betalt 20.000 kroner for å stå på en liste over mulige kjøpere.

Startprisen for innstegsmodellen Turbo er 1,3 millioner kroner. Den kraftigere modellen Turbo S koster fra 1,6 millioner.

Da får du til gjengjeld en bil som vil vinne de fleste lyskryss-dueller. Sprinten fra 0 til 100 tar 2,8 sekunder, og toppfarten er 260 kilometer i timen.

– Det er brennfort for en elbil, kommenterer Vegard Møller Johnsen.