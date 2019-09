En ny undersøkelser viser at hele 4 av 10 nordmenn sier at de aldri snur apparatet opp-ned.

– Det må gjøres minst to ganger i året, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

Han holder et seks kilos brannslukningsapparat opp-ned og demonstrerer:

– Rist litt på det, legg øret inntil og hør at pulveret sklir inni her, sier han.

4 av 10 gjør det ikke

Det er en landsomfattende spørreundersøkelse gjennomført for Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og forsikringsselskapet If som viser at nordmenn er for dårlige på å sjekke brannslukningsapparatet.

Det kan få store konsekvenser.

– Pulveret inni kan klumpe seg og den dagen du får bruk for det, så fungerer det ikke, selv om pilen står på grønt, sier Søtorp.

Julianna Jordal og Miriam Lervold har slukket brann. Foto: TV 2 / Aage Aune

På brannvernkurs i Hobøl deltar Julianna Jordal og Miriam Lervold. De har fått innføring i forholdsregler for brannsikkerhet.

– Dette lærte jeg i dag, jeg visste ikke om dette på forhånd, sier Julianna Jordal om at man må snu apparatet minst en gang i halvåret.

Brannverndirektøren sier du også må passe på at pilen peker på det grønne feltet for å vite at apparatet har nok trykk. Skulle det begynne å brenne, fjern plomberingen og beveg deg sakte mot flammene. Etter at du har prøvd å slukke, må du ringe brannvesenet på 110.

Har du sjekket at pilen står på grønt? Foto: TV 2 / Aage Aune

Anbefaler flere apparat

Den samme undersøkelsen viser at mer enn ni av ti nordmenn har brannslukningsapparat hjemme. To av ti sier de har husbrannslange.

Brannverndirektøren sier at nordmenn er gode på brannsikkerhet, men at vi alltid kan bli enda bedre.

– Minimumskravet om et seks kilos apparat i husstanden er veldig tynt. Har du flere etasjer, så anbefaler vi at du har ett i hver etasje, sier han.