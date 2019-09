Dani Ceballos tok Arsenal med storm tidlig denne sesongen, men midtbanespilleren falt gjennom mot Liverpool på Anfield. I kampen etter mot Tottenham ble Ceballos benket.

Nå innrømmer Ceballos at han ble sjokkert over det som møtte ham mot Liverpool.

– Jeg har aldri sett noe lignende av det jeg fikk se på Anfield. Jeg har ikke sett et lag som spille bedre, måten de presset på og hvordan supporterne løftet dem, sier Dani Ceballos til The Guardian, og fortsetter:

– De tar luften fra deg. Du bruker så mye tid på å forsvare deg, og når du først får tak i ballen og får muligheten til å puste, er de på deg med en gang. De er veldig godt drillet.

Liverpool har startet sesongen med fire strake seirer og topper Premier League med to poeng ned til Manchester City.

– Vi kan ikke sammenlignes for øyeblikket. Vi jobber med noen av de samme tingene, men Jürgen Klopp kom til Liverpool i 2015, mens Unai Emery ble ansatt før forrige sesong, påpeker Ceballos.



– Arsenal var ett poeng unna Champions League-plass og et lite steg fra å vinne Europaligaen, så ankomsten hans var positiv. Om få år kommer Arsenal til å være blant de ti beste lagene i verden og de kommer til å kjempe for alt, sier Ceballos, som er på lån fra Real Madrid, fortsetter han.

23-åringen er på lån for Real Madrid hele denne sesongen, og han forsikrer supporterne om at han allerede har funnet seg godt til rette i London.

– Jeg elsker byen, Premier League og Arsenal. Jeg er veldig glad for å være en del av denne flotte klubben. Jeg har knapt lagt merke til at det er noen forskjell mellom Real Madrid og Arsenal. Supporterne er veldig lidenskapelige, de elsker spillerne. Det gjør det mye lettere å tilpasse seg, for de får meg til å føle at jeg har vært i klubben for alltid. Jeg elsker måten de har behandlet meg på. De har stor tro på meg, sier Ceballos.

Arsenal ligger på femteplass med sju poeng etter fire kamper. Søndag møter de Watford borte, før de åpner Europaligaen mot Eintracht Frankfurt torsdag.

Se Liverpool mot Newcastle på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag fra klokken 13.00.