Slik kan du spare 255 kroner

Nye butikkjeder som Normal og Loco lokker med gode kjøp på hverdagsprodukter som shampo, snacks, kaffe og kattemat.

Men hvor mye er det egentlig å spare? Er det i det hele tatt billigere?

TV 2 hjelper deg har sjekket prisforskjellene på fire butikker som alle skryter av lave priser.

Over 90 varer

Vi ønsker å sammenlikne de nye kjedene opp mot Europris og dagligvarebutikkene.

Vi velger Kiwi fordi butikkjeden har vunnet 5 av 7 pristester på VGs matbørs i 2019.

Vi sjekker over 90 varer for å se hva vi kan sammenlikne for å finne den billigste handlekurven. Det første vi gjør er å kartlegge hvilke produkter som finnes i samtlige av butikkjedene.

Det er ulike merker på shampo, hårpleie, deodorant, sminkefjerner, tannkrem, munnskyllevann, tannbørster, hårfjerning, dusjsåpe, handsåpe, bomullspinner, Kleenex, fuktighetskrem, bind og tamponger, batteri, vaskemiddel, kaffe, te, ballonger, servietter, engangsservise, lipsyl, lyspærer, telys, plaster, dyremat og snacks.

Til slutt står vi igjen med 22 varer som enten er helt like eller sammenliknbare.

Gode kjøp

Der de har økonomipakninger velger vi det – vi er ute etter å gjøre gode kjøp.

For eksempel fant vi Dove dusjsåpe på alle fire butikkene. I Kiwi er flasken 250 milliliter, på Europris og Loco er den 500 milliliter og Normal har Dove dusjsåpe til 750 milliliter. For å sammenlikne hvor mye du får for pengene de ulike stedene har vi regnet om til pris per liter.

Store forskjeller

Dette er Normal og Loco: De to siste årene har den danske butikkjeden Normal åpnet 83 butikker i Norge, fra Mandal i sør til Alta i nord. Normal oppgir å være en kjede med butikker som selger helt normale varer til unormale priser, fordi kjeden importer varene fra distributører fra hele Europa. «Vi kjøper varene der de er billigst og unngår samtidig dyre mellomledd i prosessen», skriver Normal på sine nettsider.

Den andre nye billigkjeden, Loco, har 23 butikker i Norge og oppgir å ha opptil 60 prosent lavere priser enn konkurrentene på sminke, hårpleie og hudpleie.

Prisene ble deretter omregnet til størrelsen som finnes på Kiwi. Altså: Hvor mye ville flasken med 750 ml kostet dersom det var 250 ml?

Vår test viser at det er hele 255 kroner å spare på de 22 ulike produktene.

Dyrest var Europris som tok 1154 for vår handlekurv.

Handlekurven kostet 1064 på Kiwi.

Nest billigst var Loco der sluttsummen kom på 1031 kroner.

Normal kom best ut i vår test med en total sum på 898 kroner.

Sjekk tabellen her:

Testen er utført tirsdag 3.september 2019 fra klokken 11.43 til klokken 13.38 i Kiwi Storgata, Europris Gunerius, Normal og Loco i Torggata.

Ingen av butikkene visste at vi kom på forhånd, slik at kunne justere prisene. I dagligvarebutikkene kan prisene på variere bare i løpet av timer.