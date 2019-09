Det er bare små biter igjen av helikopteret som styrtet i Alta 31. august. Seks personer mistet livet.

Søndag kveld kom restene etter Airbus-helikopteret til Statens havarikommisjon for transport på Kjeller. Der undersøkes vraket bit for bit.

– Vi går igjennom komponent for komponent. Så prøver vi å holde dem sammen, og se om det er et logisk mønster i en eller annen retning. Og så er oppgaven å sette det sammen og se om det er scenarioer som utmerker seg, sier Kåre Halvorsen, avdelingsdirektør i Havarikommisjonen.

Fant ikke det de hadde forventet

Og noe som har utmerket seg er mangler i akselforbindelsen mellom motoren og girkassen.

– Det vi ikke fant var noen bolter eller rester av den fleksible koblingen som vi hadde forventet å finne. Det vi fant var en aksling uten noe som helst. Og det fikk oss til å undres om det kunne ha skjedd noe forut for ulykken.

– Kan det det, da?

– Det er altfor tidlig å si. Om det her har en bæring på ulykken i det hele tatt, vet vi ingenting om så langt.

– Hvordan ville det i så fall ha påvirket flydyktigheten?

– Det ville gjort helikopteret svært vanskelig å kontrollere. Det betyr at hovedrotoren ikke får noe kraft og ikke får fremdrift fra motoren.

Kåre Halvorsen understreker at de jobber utifra at alle hypoteser er mulige.

Alle helikoptre undersøkes

Helikopteret var nesten nytt og hadde bare 73 timer i lufta. På grunn av funnene som Havarikommisjonen nå har gjort, har Airbus bedt om at alle nyere helikoptre av samme typen skal undersøkes.

– Når man oppdager noe som er unormalt eller som man ikke forventer å se, så ringer det en bjelle, og da gjør man noen tiltak.

Halvorsen tror det vil ta lang tid før de finner svar på hvorfor helikopteret styrtet.

– Det er for tidlig å si om vi vil finne noe entydig svar i det hele tatt. Jeg er likevel trygg på at vi vil kunne komme opp med mange hypoteser. I de fleste tilfeller der det er snakk om så kompliserte ulykker er det sjelden man kommer i mål i løpet av et år.

Ingen elektroniske spor

Han forteller at det er en spesielt vanskelig jobb fordi de ikke har noen elektroniske spor.

– Ofte vil man ha lagrede data som vil kunne fortelle om posisjon, hastighet - noe som vil gjøre det lettere å forstå ulykken.

– Hvorfor har dere ikke det nå?

– Fordi varmen har vært så intens at det som var har gått tapt.