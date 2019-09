Selv om det er drøyt ett år siden han gikk fra RB Salzburg til Lazio, følger Valon Berisha tett med på det som skjer i gamleklubben.

En av hovedrollene spiller Erling Braut Haaland, som har innledet sesongen med elleve scoringer og tre målgivende på sju kamper. Det gjorde at han fikk sine første landskamper for Norge denne måneden.

Valon Berisha forteller at han snakket med Haaland i forbindelse med overgangen i fjor.

– Jeg fortalte hva han kunne vente seg, for jeg kom dit som unggutt selv. Erling har taklet overgangen veldig bra, og jeg holder kontakten med ham, sier Berisha til TV 2.

Ber Haaland lære språket

Berisha hadde ett klart råd til Haaland før overgangen til Østerrike.

– Jeg sa at han måtte integrere seg godt og lære språket. Det hjelper deg så mye utenfor banen. Det er viktig å være lykkelig utenfor banen, for da er det lett å komme på trening og ha det kjekt, sier Berisha.

Da TV 2 besøkte Haaland i Salzburg før landslagssamlingen, fortalte 19-åringen at han er «helt OK» i tysk og at han tar språkkurs for å bli bedre.

Flere av Europas største klubber lå langflate etter Haland i fjor, men Berisha mener Haaland ikke kunne gjort et bedre valg enn RB Salzburg.

– Jeg føler valget av klubb er det beste han kunne tatt. Du kommer til en klubb som satser ungt og spiller i Europa. De har alltid kjempet om å vinne titler i Østerrike, og de ønsker å hjelpe spillere ut. Han får sjansen til å vise seg frem, sier Berisha.

Champions League-debuterer

Haaland får Champions League-debuten mot Genk tirsdag. Østerrikerne har også havnet i gruppe med regjerende mester Liverpool og Napoli.

– Det er stort å spille mot de beste spillerne. Nå har han fått en veldig god start med masse mål og gode prestasjoner. Det er godt å ta med seg. Det er mange spisser og gode talenter, så det er hard konkurranse, sier Berisha.

Berisha mener RB Salzburgs dominans i østerriksk Bundesliga gjør det vanskelig å sammenligne nivået med Eliteserien. Klubben har vunnet serien seks sesonger på rad og topper med full pott etter seks kamper i høst.

– De er bedre enn resten av ligaen, men vi ser at også landslaget presterer veldig bra internasjonalt, så det er i hvert fall hakket over Norge. Red Bull Salzburg spilte forrige sesong mot Rosenborg (tapte 0-3 og 2-5), som har vunnet ligaen de fire siste sesongene, så det sier en del, sier 26-åringen.

Østerrike er nummer tolv på UEFA-rankingen, mens Norge er nummer tjue.