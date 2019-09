Denne mannen har gjort Liverpool «uslåelig»

Se Liverpool-Newcastle på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium lørdag fra 13.00 (kampstart 13.30) på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

Liverpools utrolige rekke fra slutten av forrige sesong har bare fortsatt.

Forut for lørdagens oppgjør mot Newcastle står de røde med 13 strake triumfer i Premier League - inkludert den imponerende formen med ni strake triumfer inn mot mot sesongslutt 18/19.

En av nøkkelfaktorene heter Fabinho, som faktisk ikke har tapt en eneste av de 24 kampene han har startet for Liverpool i Premier League.

– Han er ikke den som stjeler overskriftene, men Fabinho er blitt en veldig viktig mann for Liverpool. I rollen som defensiv midtbanespiller på ett av verdens beste lag må du ha egenskaper på forskjellige områder. Man må ha den taktiske forståelsen for rollen, vite hvor man skal være og ta stor plass. Her scorer Fabinho høyt, sier Simen Stamsø-Møller.

TV 2s fotballkommentator- og ekspert viser i denne ukens analyse - som du kan se i videovinduet øverst - hvorfor brasilianeren i det siste virkelig har vist at han er en nøkkelspiller for Jürgen Klopp i sin rolle som skjerm foran forsvarsspillerne.

– Han er ikke redd for å gå hardt til i nærkampene. Siden han startet sin første Premier League-kamp er han den spilleren på Liverpool med klart flest taklinger. Han holder intensiteten gående distansen ut, og har lagt ned flest meter på laget i alle kampene han har startet denne sesongen. Han er også svært delaktig når Liverpool angriper. Han ønsker nesten alltid å involvere seg, har gode ferdigheter med ballen og bra blikk for spillet, analyserer Stamsø-Møller.

Tre tap i cuper - innbytter i forrige sesongs eneste ligatap

Noen vil kanskje påpeke at Liverpool har tapt kamper med Fabinho på banen, men den «uslåelige» rekken gjelder altså for kamper startet i Premier League. I Liverpools eneste tap i Premier League forrige sesong, 1-2-oppgjøret på Etihad i januar, kom Fabinho inn som innbytter etter en snau time. Da ledet City allerede 1-0.

Av kamper i alle turneringer med Fabinho fra start har oppgjørene mot Barcelona (0-3 borte i Champions League-semifinalens første kamp i mai), FA-cuptapet mot Wolves i januar (med Fabinho som midtstopper for et B-preget mannskap) og ligacuptapet mot Chelsea i september (1-2 på Anfield) endt med nederlag. Brasilianeren var for øvrig ubenyttet reserve i borteoppgjørene mot PSG og Røde Stjerne i Champions League-gruppespillet, og kom inn som innbytter i 0-1-tapet i Napoli.