Politiet meldte først at raset var gått på RV41, men rettet senere til at raset hadde gått på Fv 229 i Røynåsveien.

– En mann er kjørt til sykehus. Han ble funnet av tilfeldig forbipasserende. Han var da bevisstløs, men pustet. Vi har ikke indikasjoner på at kjøretøy er involvert, skriver politiet på Twitter.

Ifølge politiet er det 8-10 halvstore steiner som har rast ut i veien.

Agder politidistrikt skriver at det ikke er snakk om et stort ras, men at veien er stengt på stedet.

De har ingen indikasjoner på at kjøretøy er involvert.

Operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane sier til TV 2 at omstendighetene rundt hendelsen foreløpig er uklar.

Saken oppdateres!

(©NTB)