De ladbare hybridene har solgt svært godt i Norge de siste årene. Lave eller ingen avgifter og muligheten til å kjøre kortere avstander på strøm, har fristet mange kjøpere.

Det offisielle forbruket på disse bilene er svært lavt, ofte rundt 0,2 liter/mil. Men mange eiere har oppdaget at det ikke er helt slik i virkeligheten.

Skal du klare noe i nærheten, må du ha mye småkjøring og lade svært ofte. Mange har også erfart at den offisielle rekkevidden ikke er helt til å stole på. For å si det diplomatisk...

Men nå kommer flere bilprodusenter med en helt ny generasjon ladbare biler. Og her har det skjedd mye med rekkevidden.

Brooms Mats Brustad er akkurat nå i Frankfurt. Ikke for å gå på bilutstilling, men for å teste flere av de splitter nye og ladbare hybridene fra Mercedes.

Nå skal vi finne ut hvordan det går:

Bokstavene bak 350 betyr at denne bilen er ladbar - og har dieselmotor!

Følger reglene

Ring, ring

– Heisann, Knut! Jeg har en liten kjørepause, så nå passer det veldig bra å prate. I alle fall om noen ting. Det er sperrefrist på kjøreinntrykk, så det kan jeg ikke si noe om.

– Ikke engang til meg og Broomleserne?

– He he, nei. Da er det nok siste gang jeg eller noen andre i Broom får anledning til være med på noe sånt som dette. Tyskere følger regler, vet du. Og da regner de nok også med at alle andre gjør det også, sier Mats.

Nå raser salget av dieselbiler i Norge

Mercedeser på rekke og rad, klar til å bli testet.

Ekstremt gjerrig

– Men hva kan du si?

– Jo, jeg har blant annet fått kjøre ladbar GLE og ladbar A-Klasse i dag. Og dette er biler som virkelig flytter grensene. Aller mest imponerende er GLE. Her snakker vi rekkevidde som ingen andre matcher, enn så lenge. Den klarer opptil 99 kilometer på strøm, målt etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Batteripakken er på 31,2 kWt. Det er MYE til å være ladbar hybrid. Den elektriske drivlinjen jobber sammen med en 2-liters dieselmotor på 194 hestekrefter. Samlet gir det en systemeffekt på 320 hestekrefter og 700 Nm, forteller Mats.

– Noe av det interessante her, er at denne dieselmotoren er kjent for å være ekstremt gjerrig, og ha minimale utslipp. Blant annet har den blitt målt til null utslipp av NOx. Det betyr at forbruket bør være svært gunstig, også når batteripakken er tom. Slik sett ligger dette an til å bli en skikkelig sparebøsse, tatt vekt og størrelse i betraktning, sier Mats.

Han legger til at det offisielle forbruket er oppgitt til kun 0,11 liter/mil.

BMW bekrefter rekordlang ladbar rekkevidde

Slik ser det ut innvendig i GLE, dette er SUV på første klasse.

Både bensin- og dieselhybrid

– Og kanskje en liten hodepine for dieselhatende politikere?

– Ja, faktisk! Det er ikke sort/hvitt i dieselverdenen heller. De aller fleste som kjøper denne bilen, vil kunne gjøre svært mye av kjøringen sin på strøm. Både forbruk og utslipp ligger an til å bli lavt.

– Det er bare GLE som er dieselhybrid, eller?

– Blant SUV-ene er det det ja, så langt. Men jeg har en sterk følelse av at det vil komme på den mindre GLC etter hvert, uten at jeg har fått det offisielt bekreftet her nede.

– I dag har jeg også fått kjøre GLC 300 e, altså den nye bensinhybriden, også med 320 hk og 700 Nm. Jeg gleder meg til å fortelle mer om forskjellene mellom den og GLE, de er merkbare, sier Mats.

Helt på tampen av dagen har Mats også å testet helt ferske A-Klasse, som kommer i ladbar versjon for første gang. Dette blir en spesielt spennende bil for Norge.

Mercedes lager ekstra luksus-utgave av sin S-klasse

Nå blir også minstemann A-klasse ladbar, med elektrisk rekkevidde på hele 69 kilometer.

Vet ikke priser

– Absolutt. Her får du både en god dose krefter og ikke minst en elektrisk rekkevidde på nesten 70 kilometer. Det er klasseledende!

– A 250e leverer 218 hestekrefter og den er kvikk: 0-100 km/t tar 6,6 sekunder. Utover dette har Mercedes jobbet mye med å få batteripakken unna bagasjerommet, slik at den ladbare utgaven ikke skal gå på bekostning av plassen her. Derfor har de utviklet et nytt eksosanlegg, som stopper midt under bilen. På den måten har de fått plass til batteripakken, på 15,6 kWt, under baksetene. Dermed er det ingen nivåforskjell i bagasjerommet, slik tidligere hybridmodeller fra Mercedes har fått litt kritikk for. Også i nye GLE er det nå flatt gulv i bagasjerommet, forklarer Mats.

– Skjønner. Vet du noe prisene på disse to?

– Nei, det har vi ikke fått vite ennå. Men det er nok ikke veldig lenge til de er klare. Det nærmer seg nemlig lansering, vi skal naturligvis følge opp det.

Nye A250 e ligger an til å bli en populær bil når det kommer til Norge.

Førstemann på Gardermoen

– Men du, nå må jeg komme meg videre her. Det er litt kjøring igjen, før det bærer til flyplassen. Tipper det blir en liten blund på meg på flyet hjem. Jeg sto opp klokka tre i natt og var omtrent førstemann på Gardermoen, sammen med noen ivrige charterturister.

– Så det blir ikke tid til en tur innom bilutstillingen når du først er i Frankfurt?

Nå er gulvet flatt – også i ladbar utgave av GLE.

– Nei, dessverre! Mercedes har pakket denne dagen omtrent ned til minutter. Så jeg kan nok bare glemme utstillingen. Fikk jo uansett med meg veldig mye av den på Broom de to siste dagene!

– Det er sant! Da må du ha god tur hjem når du kommer så langt!

Vi kommer naturligvis tilbake med mer om disse bilene når sperrefristen er over.

Mercedes: – Ikke aktuelt å legge ned dieselmotoren

Se video av de ladbare Mercedes-SUVene under: