Valon Berisha: – Det har vært et vanskelig år, spesielt mentalt

Valon Berisha og Kosovo sjokkerte England i EM-kvalifiseringen på St. Mary's tirsdag kveld da den tidligere Viking-spilleren satte inn 1-0 allerede før det var spilt ett minutt.

Storebror Berisha scoret også et mål etter pause, men det endte med et 3-5-tap.

– Vi tapte kampen, så følelsen som sitter igjen innerst inne etter kampen er at det er surt, men det var kjekt å score to mål. Vi gjorde en bra prestasjon, og jeg tror vi fikk vist oss bra frem i andre omgang. Å score tre mål mot England er sterkt av en liten nasjon, mener Valon Berisha til TV 2.

Vanskelig debutsesong i Italia

De to scoringene smakte nok ekstra godt etter det siste året til Berisha. Da kontrakten med RB Salzburg gikk ut i fjor sommer, gikk han til Italia og Lazio.

Men det har ikke gått knirkefritt i Roma-klubben. Forrige sesong ble det 508 spilleminutt fordelt på 14 kamper, åtte av dem i Serie A.

– Det har vært vanskelig. Først kom jeg til en ny klubb, så kom to skader. Den første gjorde at jeg var ute i nesten tre måneder. Så kommer skade nummer to nesten ut av ingenting, og jeg var ute i sju måneder. Det var et vanskelig år, spesielt mentalt. I tillegg var det et nytt miljø, nytt land, nytt språk og nye venner, sier Valon Berisha.

– Det var vanskelig, men jeg er ganske sterk mentalt og jeg fikk hjelp av familie og nære venner. Det har fått meg til å tenke på hvor viktig helsen er, for jeg vil ha det kjekt med fotballen så lenge jeg kan, fortsetter 26-åringen.

Viktig del av Lazios planer

I sommer fikk han forsikringer fra Lazio om at han fortsatt var med i planene.

– Jeg fikk trent én måned før ligaen startet. Lazio har sagt at de vil at jeg skal være en viktig del av laget. Det var viktig for meg å vite. Hvis ikke hadde jeg sikkert dratt på utlån eller noe annet. Nå satser jeg på å få så mange kamper som mulig, sier Berisha.

Egersunderen har vært en del av Lazio-troppen i de to første ligakampene, men har vært ubenyttet reserve. Berisha har stor tro på rikelig med spilletid utover høsten, spesielt når Europaliga-gruppespillet starter.

– Det er et stort sprang opp fra Østerrike, men det skal jeg også takle. Jeg har spilt mange internasjonale kamper, både for Kosovo og i Europa for RB Salzburg. Denne sesongen er Serie A spesielt sterk. Det er bare å se hvor mange gode spillere som har kommet hit i sommer, så jeg tror ligaen aldri har vært så god. Nivået er jeg blitt vant til. Det har ikke blitt så mange kamper, men jeg er blitt kjent med det gjennom trening, sier Berisha.