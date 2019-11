Amerikanske Jeep har lange tradisjoner på offroad-kjøretøy. En av modellene som har levd lengst, er Wrangler. Den har vært med oss siden krigens dager – og har i flere tiår har kommet seg fram der de fleste andre har måttet gi tapt.

Wrangler har aldri vært en volummodell i Norge. Til det har den vært alt for nedlesset av avgifter. Og selv om den nye er mange hakk mer moderne enn forgjengeren og har mye lavere utslipp, er også dagens modell en avgiftsbombe.

Det gjør at du må ut med over én million kroner for å få den med hvite skilter.

Men tro ikke at høy pris er det samme som luksus. Her er et utvalg av utstyret testbilen ikke har:

- Automatisk dimming av fjernlys

- Adaptiv cruise control

- Selvkjørende egenskaper

- Stemningsbelysning

- Elektriske seter

- Kjøling og/eller massasje i setene

- Digitale instrumenter

I stedet får du i interiøret en god porsjon hardplast, et ganske tungrodd infotainmentsystem og stolper i bagasjerommet som stjeler ganske mye plass.

Da Wrangler kom på markedet for første gang, var ikke noe av det vi har nevnt over noe å bry seg om. Men nå skriver vi 2019. Verden har endret seg mye. Spørsmålet er vel ganske enkelt om tiden har gått fra denne typen biler.

Hva er dette

Noen revolusjon er altså nykommeren ikke. Det er fortsatt rammebil, det er fortsatt diesel- og bensinmotorer, den er fortsatt like aerodynamisk som en murstein – og designet er ved første øyekast mer eller mindre identisk.

Her snakker vi en barsk 4x4 bygget for offroadkjøring – old school!

Modellen vi tester er Wrangler Sahara – som er den mest "siviliserte" utgaven. Her er det lakkerte hjulbuer, større felger, deksel over reservehjulet bak i bilens farge – og litt mindre bakkeklaring.

Ønsker du offroad-verstingen Rubicon, må du ut med 30.000 kroner til. Da er du virkelig ustoppelig ute i terrenget.

Wrangler kan ta deg med på eventyr – og er helt klart best utenfor asfalten.

Hvordan er den å kjøre?

Det er fristende å si at den føles akkurat slik du tror den skal føles. Du sitter høyt og er sjef. Komforten er bra så lenge du kjører rolig – men det støyer en god del. Styrefølelsen er alt annet enn presis, og du har en god porsjon dødgang i rattet.

Forsøker du deg på noe som kan minne om aktiv kjøring, får du ganske raskt en tilbakemelding om at det kan du bare glemme. Det gynger og duver i svingene.

I motsetning til mange andre biler, finnes det ikke ulike kjøreprogram. Jeep har satt opp bilen slik de mener den skal være, og er du uenig, får du finne noe annet.

Men svinger du av hovedveien, og finner en dårlig kjerrevei, våkner Wrangler. Du kan suse avgårde uten at du merker noe særlig til det dårlige underlaget. Og når veien stopper, har du selvsagt lavgirserie. Da er toppfarten 50 km/t – og Wrangler tåler enda tøffere utfordringer i terrenget enn tidligere. Vi testet litt i et alpinsenter (hysj!) – og kan slå fast at du skal ha ganske heftige terreng, før denne bilen må gi tapt.

Bakkeklaringen er solide 24,2 cm. Skal du ha mer, må du gå for tidligere nevnte Rubicon-utgaven – der du får 1 cm til å gå på.

Angrepsvinkelen foran er 36,5 cm – og du kan vade i opptil 75 cm dypt vann, uten snorkel.

I baksetet er det god plass til beina. Men du kan ikke justere ryggen eller skyve seteraden fram og tilbake.

Hvordan er plassen?

Dette er en diger bil. Det merkes også innvendig. Særlig i baksetet er det svært god plass til beina og i bredden.

Bagasjerommet tar 548 liter, som imidlertid ikke er veldig mye på en så stor bil. En del av plassen ødelegges dessuten av C-stolpene. Disse er der fordi du kan fjerne taket og dørene og bygge den om til en cabriolet. Men akkurat det er ingen enkel operasjon og tar mye tid. Frontruta kan også legges ned, om du skulle ønske enda mer gjennomtrekk.

Foran er det mer enn nok plass. Det er et praktisk oppbevaringsrom under midtarmlenet mellom forsetene – og du har to koppholdere. Disse er ikke veldig stødige, men siden bilen uansett ikke innbyr til å kjøre fort, går det fint.

Wrangler er en ypperlig bil for å trekke henger. Men du får faktisk ikke trekke mer enn 2.495 kg. Her er det mange som har betydelig mer muskler.

Ingen stor revolusjon på innsiden, heller. Men nytt infotainmentsystem er på plass – med stor skjerm på dashbordet. Merk at det er egen girspake for lavgirserien og manuelt håndbrekk. Det er det nok mange entusiaster som vil sette pris på.

Finest utenpå eller inni?

Jeg tror aldri noen har omtalt Wrangler som en ”fin” bil. Men tøff, barsk og macho er adjektiver som går igjen når denne modellen skal beskrives.

Akkurat som Mercedes G-Wagen, har den beholdt hele det opprinnelige grunndesignet. Det betyr en bratt front, brant frontrute, digre skjermer og rette kanter så langt øyet kan se. Grillen er også i god Jeep-tradisjon. Det som avslører at dette er en ny Wrangler, er først og fremst LED-lysene.

Innvendig er det også konservativt. Veldig bratt dashbord som går rett opp, tradisjonelle instrumenter og manuell håndbrekk.

Vi liker det kompromissløse designet utvendig. Det er på sett og vis sånn Jeep skal se ut.

Men innvendig kunne vi godt tenke oss litt mer modernisering. Her synes vi Mercedes har lykkes bedre med G-Wagen – som virkelig har tatt steget inn i den moderne bilverden.

Folk gjemmer seg nesten når du kommer kjørende!

Born to be wild, er slagordet Jeep har valgt til Wrangler. Det passer egentlig bra.

Går den bra?

Testbilen har dieselmotor – og det høres. Men det er en motor som passer bilen godt. Forbruket er slett ikke ille. Den klarer seg med rundt 0,8 l/mil i testperioden, som må sies å være godkjent for en bil på denne størrelsen. Oppgitt forbruk er 0,76 l/mil.

Men CO2-utslippet er 202 g/km, og her finner vi noe av forklaringen på de høye avgiftene.

Motoren har 200 hk, og viktigere: Hele 450 Nm dreiemoment. Kreftene er tilstrekkelig og er tilgjengelig tidlig – dessuten jobber motoren fint med den nye 8-trinns automatgirkassen. Men skal du likevel planlegge og vurdere forbikjøringer nøye, før du drar på.

0-100 km/t tar 9,6 sekunder.

Konklusjon

De som alltid har elsket Wrangler, vil trolig fortsatt elske den nye. Den er en ”one trick pony”, slik den alltid har vært. Helt rå i terrenget, men ikke det foretrukne valget på asfalt.