Ni år har gått siden Kia lanserte tredje generasjon av SUV-en Sportage. Med den fikk de en storselger i Norge.

Bilen traff markedet perfekt med tøft design, gunstige priser – og mulighet for 4x4.

I 2015 kom en helt ny modell, men den har slitt med å følge opp suksessen. Sportage har rett og slett blitt en litt glemt bil her hjemme, selv om salget ellers i Europa er bra.

Nå håper Kia å kunne puste litt nytt liv i modellen, halvveis ut i livsløpet.

Hva er nytt:

Sportage har fått en facelig og blant annet mildhybridsystem på dieselmotoren. Det vil si et batteri som tar opp strøm og hjelper motoren når det trengs. CO2-utslippet blir redusert med opp til 4 prosent etter den nye målestandarden WLTP.

Noen ladbar- eller elektrisk utgave finnes ikke. Det tilbyr imidlertid Kia på flere andre biler, det vil overraske oss om det ikke også gjelder Sportage når det er klart for helt ny utgave.

Dieselmotoren yter 136 hk. Testbilen har firehjulstrekk og syv-trinns dobbeltclutch automatkasse.

Designmessig handler endringene om nye støtfangere, nytt design på lykter foran og bak, samt nytt felgdesign. Kunder kan også velge til sidelister i krom, metallfargede skliplater, samt fem nye eksteriørfarger.

Testbilen er en GT-Line. Det betyr grill i sort høyglans, skliplater i høyglans og sølv, samt sidelister og doble eksosuttak i mørk krom. LED-tåkelysene med ‘ice cube’-fasong har også fått nytt design. Det bidrar til å gjøre eksteriøret litt tøffere.

GT-Line betyr flere designdetaljer som gjør bilen mer sporty.

Hva er styrker og svakheter her?

Sportage en en typisk ”folke-SUV” i den mer kompakte delen av denne store bilklassen. Med lengde på 4,49 meter og bagasjerom på 480 liter, holder den som familiebil for de som ikke har de altfor store plasbehovene.

Bilen er relativt komfortabel og svært lettkjørt. Ute på motorvei merkes det at dette er en høyreist bil og at understellet ikke er det aller mest påkostede. Sportage blir litt stumpete oppe i høy fart, samtidig som støynivået da blir litt slitsomt. Er du typen som liker å dra på lange Europaferier med bil, er nok ikke dette det optimale valget.

Et solid utstyrsnivå trekker opp, her får du mye fint utstyr som du må betale dyrt for på mer eksklusive konkurrenter.

På førerplass er det meste funksjonelt og brukervennlig. Men det merkes at Kia har spart på materialkvaliteten. Det er mye hard plast her. Mange forskjellige materialvalg gir også et ganske rotete inntrykk. Det samme gjør antallet knapper og brytere som er svært høyt. Her kan Kia med fordel få ryddet opp.

Kia har ikke kastet seg på minimalisme-trenden innen interiørdesign... Det merkes at det er noen år siden dette debuterte.

Hva koster den?

Her sliter testbilen. Startpris på 552.400 kroner er rett og slett altfor dyrt. Den prisen klarer ikke bilen å forsvare, du får både større og mer påkostede biler for mindre penger enn dette.

Rimeligste Sportage med 4x4 får du forresten fra 476.400 kroner. Tohjulstrekk starter på 368.400 kroner.

Hvem er konkurrentene?

Konsernbror Hyundai Tucson er en naturlig konkurrent, også den lever et tilbaketrukket liv. Det mangler ellers ikke på sterke biler i denne klassen, som inneholder MANGE aktører etter hvert.

Mazda CX-5 er større, men gunstig priset. Toyota RAV4 er bestselgeren, mens biler som Audi Q3 og BMW X1 gir mer premiumfølelse. Til denne prisen kan du også få ladbare Mitsubishi Outlander og snart også nye Ford Kuga, riktignok ikke med 4x4 på den ladbare utgaven.

Sportage tilhører en klasse med veldig mange tøffe konkurrenter.

Vil naboen blir imponert?

Det skal nok hardt gjøres. Sportage er et typisk fornuftskjøp, det er neppe mange av eierne som har valgt den mest på grunn av designet.

Forrige generasjon var en stor suksess i Norge.

Forrige generasjon vakte faktisk ganske mye oppsikt, særlig i starten. I dyp og knalloransje farge skilte den seg fra konkurrentene og bød på en liten dose ”må ha- faktor”. Den har blitt litt borte på veien.

Broom mener

Tiden har rett og slett gått litt fra Sportage her hjemme. Nå er det ladbare og elektriske biler som gjelder for veldig mange av kjøperne. Det er også biler som kommer gunstig gjennom avgiftssystemet. Det gjør ikke Sportage. På testbilen er det 150.000 kroner i avgifter til Staten, det er med på å forklare at den blir så dyr.

Bilen i seg selv har absolutt sine styrker, men det merkes også at den har noen år på nakken. Den imponerer ikke på motorveien, samtidig som interiøret er et godt stykke unna å forsvare prislapp på en halv million. Og da har vi ikke engang kommet inn på at det er risikosport å kjøpe folkelig SUV med dieselmotor i Norge i 2019.

Hva mener eierne?

Kia opplever stor etterspørsel etter sine elektriske og ladbare biler i Norge. Det er nok langt stillere rundt Sportage rundt om hos Kia-forhandlerne.

Visste du at:

– Sportage debuterte helt tilbake i 1993. Da var den basert på en Mazda-modell med det meget spesielle navnet Bongo.

– Sportage har også blitt produsert i tredørs-utgave, med kalesjetak. Den er imidlertid et svært sjeldent syn.

– Kia sier selv at designet på Sportage er inspirert av moderne jagerfly. Klarer du å se det?

Kia Sportage Modell: 1,6 CRDi MHEV GT Line Motor: 1,6-liter diesel Effekt: 136 hk /320 Nm 0-100 km/t: 12 sekunder Toppfart: 180 km/t Forbruk: 0,52 l/mil Bagasjerom: 480/1.469 liter Lengde x bredde x høyde: 449/185/164 cm Vekt: 1.593 kilo Pris: 552.400 kroner

