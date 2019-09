I oktober i fjor avdekket Aftenposten at Mazyar Keshvari systematisk hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget, og på den måten urettmessig fått utlevert offentlige midler.

Siden da har han vært under politietterforskning.

Torsdag skriver avisen at Keshvari samtykker til at saken går som tilståelsesdom, samt at summen han urettmessig har fått utbetalt er høyere enn først antatt.

Mer penger

Tidligere anslo man at det var snakk om 290.000 kroner, mens han nå innrømmer å ha levert inn fiktive reiseregninger for 450.000 kroner.

At saken blir behandlet som tilståelsesdom betyr at det ikke blir utarbeidet en tiltale og gjennomført vanlige rettsforhandlinger, men at dommen blir avsagt på grunnlag av en tilståelse.

Strafferammen for grovt bedrageri er seks års fengsel.

Betale tilbake

Keshvari skal ha lovet å betale tilbake pengene til Stortinget, noe som foreløpig ikke har skjedd.

Keshvari representerer Oslo Frp, og første avhør av ham ble gjennomført 23. november.

Han ble politianmeldt av Stortinget etter Aftenpostens avsløring.