YouTuberen hylles over det ganske land etter dansen i forrige uke.

– Den dansen betød veldig mye for meg. Det er en tematikk jeg har jobbet veldig hardt for, at alle skal føle seg komfortabel med den man er, sier han til TV 2.

Hjelper andre

Den livlige NRK-profilen har følgere i både inn- og utland. Han forteller at folk fra alle aldersgrupper og etnisiteter har skrevet rørende kommentarer.

– Alle tilbakemeldingene har vært så positive. Alle syns vi var så flinke og tøffe som tok opp dette. De kaller oss gode forbilder, og det setter jeg så pris på. En følger skrev: «Jeg tør å være meg selv på grunn av at du er den du er. Takk for dansen du delte. Jeg er bifil selv, og nå har jeg sagt det til foreldrene mine». Jeg får mange sånne meldinger hver dag. Da er alt verdt det.

28-åringen er takknemlig for at aksepten i samfunnet bare øker for de som ikke er helt A4. Likevel er det fortsatt en vei å gå.

Må fortsatt normaliseres

Selv om Sotberg snakker åpent om og er stolt av legningen sin, føles det fortsatt ikke så naturlig å kysse kjæresten i offentligheten.

– Når man bare vil vise kjærlighet seg imellom, som bare er en uskyldig og fin greie, så skal det ikke måtte være et «public statement» eller noe politisk. Men det blir det. Det syns jeg er veldig synd.

LEDER: Victor Sotberg og Rikke Lund ligger på toppen av poenglisten etter Skal vi danses andre program-. Foto: Espen Solli / TV 2

Han håper dansenummeret kan ha vært et lite steg i riktig retning for å normalisere det å være skeiv.

– Det er helt utrolig at en dans kan ha så stor effekt på folk. Det er en kunst. Det å kunne vise noe slikt gjennom kunst, det er veldig virkningsfullt.

Denne uken skal han og dansepartneren Rikke Lund (22) danse wienervals. Tematikken blir kanskje ikke like sterk, men paret skal danse etter Harry Potter-musikken. På øving kunne vi se både tryllestaver og kapper.

– Det kan flettes inn en fin tematikk her også. Det er viktig å kunne drømme seg litt bort i en annen verden. Av og til er ting vanskelig, og da kan det være fint å komme bort fra en hektisk hverdag og de triste nyhetene på TV.

Skal vi danse sendes lørdager klokken 19.30 på TV 2, eller når som helst på TV 2 Sumo.