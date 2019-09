Drepte kjæresten etter sjalusi-drama – hevder han ble truet med kniv

Hendelsen fant sted like over midnatt søndag 19. august i fjor.

Sammen med en venn hadde kjæresteparet drukket alkohol hele lørdagskvelden. De tre befant seg i tiltaltes leilighet på Kjelsås i Oslo og hadde planer om å dra på byen.

Ifølge parets venn, som forklarte seg i retten torsdag, var tiltalte hissig og slo på et tidspunkt en flaske i bordet slik at den knuste og han begynte å blø.

Årsaken var tiltalte mente kjæresten (21) hadde vært med en annen mann.

Hørte skrik

Vitnet har forklart at han opplevde situasjonen som truende, og at han på et tidspunkt tok en kniv fra tiltalte og kastet den ut av et vindu:

Vitnet har også forklart at han gikk mellom kjæresteparet og holdt tiltalte unna kvinnen over en periode på omkring en halvtime.

Fordi tiltalte blødde da de beveget seg rundt i leiligheten, er det funnet spor av blod flere steder i flere ulike rom.

Da tiltalte tilsynelatende fikk roet seg ned, begynte vitnet ifølge egen forklaring å tørke blod. Samtidig gikk kjæresteparet ut på en luftebalkong for å ta en røyk og prate sammen.

– Der hadde ikke N.N. (avdøde, journ.anm.) lenger N.N. (vitnet) til å forsvare seg, og tiltalte hadde en kniv. Da ble utfallet et helt annet, sier statsadvokat Monica Krag Pettersen i sin prosedyre torsdag.

Vitnet har forklart at han plutselig hørte et høyt skrik fra kvinnen.

Han stormet ut og fant 21-åringen blodig på gulvet i gangen mellom leiligheten og luftebalkongen.

Han fikk derfor en nabo til å ringe politiet klokken 0.24. Fem minutter senere ringte en annen nabo inn med samme beskjed.

Ni knivstikk

Politiet var på stedet med flere patruljer i løpet av kort tid. Der fant de kvinnen livløs, mens tiltalte stod ved siden av henne. Han lot seg pågripe uten videre dramatikk. Siden har han sittet varetektsfengslet.

Livreddende førstehjelp ble satt i gang klokken 0.47, og kvinnen ble fraktet til Ullevål sykehus. Der ble hun raskt erklært død.

DRAPSVÅPENET: Den 21 år gamle kvinnen ble drept med ni stikk. Foto: Politiet

Obduksjonen viser at hun ble stukket ni ganger, to av dem i hjertet. Dermed antas det at hun må ha dødd nærmest momentant.

Ber om 13 års fengsel

Tiltalte har i retten erkjent straffskyld, men han mener han ble truet med kniv av kjæresten like før drapet, og at det var hun som tok kniven med ut av leiligheten.

– Han forklarer at han tok fra henne kniven og stakk henne med denne. Han forstår derfor at han har gått for langt med tanke på hva som går innenfor nødverge, sier hans forsvarer Unni Fries.