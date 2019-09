Tidligere i september forlot hvitvalen Hvaldimir Hammerfest, og dro mot Alta.

Der har han svømt rundt i havnebassenget i flere dager.

– Etter at han kom til Alta har situasjonen hans forverret seg. Han har fått skader fra propeller på båter og har sluttet å ta til seg næring, sier marinbiolog Eve Jordain til TV 2.

Hun er grunnlegger av organisasjonen Norwegian Orca Survey (NOS) og har observert Hvaldimir over tid. Jordain sier utviklingen hans har gått tilbake til start etter at han ankom Alta.

– Etter at han kom dit har folk kommet for å se på ham, og de kjører båt rundt ham. Dette stresser ham, og han har også fått skader fra båtene, sier Jordain.

Senest onsdag skal han ha fått to nye skader fra propeller på båter.

– Vil dø

Jordain går så langt som å si at måten hvithvalen er blitt behandlet på i Alta vil ta livet av ham.

– I Alta frykter jeg han vil dø, sier hun.

Torsdag dro hun til Alta for å se hvordan det sto til med hvithvalen – men da fant hun ham ikke.

– Han er ikke observert i Alta siden onsdag, så kanskje han har reist videre. Nå får vi håpe han blir observert av mennesker slik at vi kan fortsette å følge med på at alt står bra til, sier hun.

Sjokkert over oppførselen

Også Ketil Iki, som jobber i havna i Alta, er sjokkert over hvordan hvithvalen ble behandlet i Alta.

– Hvaldimir må få fred. Jeg har fått henvendelser fra folk som har sett både ungdommer og voksne kjøre i ring rundt hvalen. Folk kaster også ting etter ham, og jeg tror ikke noen er ute etter å skade ham, men de tror han er et sirkusdyr, og de oppfører seg ubetenksomt rundt ham, sier Iki til TV 2.

Han oppfordrer alle som eventuelt skulle se hvithvalen til å la ham være i fred.

– Om han ligger stille i vannskorpa er han ikke død, han sover, og han trenger hvile. Enkelte ganger har han vært helt innringet av båter. Dette stresser ham, og da slutter han også å spise, sier Iki.

Russisk spion

«Hvaldimir» ble først oppdaget av fiskere utenfor Rolfsøya i Finnmark i slutten av april. Ifølge fiskerne var den meget tam og søkte kontakt med mennesker.

Den tamme hvithvalen ble deretter pekt ut som en russisk spion, på grunn av en mystisk sele som var festet til kroppen da den ble oppdaget av de lokale fiskerne.

Historien om hvalen gikk verden rundt. Flere har ment at hvalen enten er lært opp og brukt i terapi for vanskeligstilte barn i Russland for så å ha «rømt» til Norge, eller brukt kommersielt.

Mens ved Havforskningsinstituttet og Norges arktiske universitet i Tromsø (UiT) tror man at hvalen kan komme fra den russiske marinen, som har hatt en tradisjon med å bruke både hvaler og andre dyr i sine eksperimenter.

Forskerne har vært svært bekymret for «Hvaldimir» ikke får i seg nok mat, frivillige har derfor brukt 150.000 kroner på at hvalen skal ha det bra.