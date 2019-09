Marianne var avhengig av nesespray: – Jeg måtte opp hver natt

Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser at salget av nesespray fortsetter å skyte i været.

De seks første månedene av 2019 ble det solgt hele 3,4 millioner nesesprayer i Norge.

En av dem som forstår hvor avhengighetsskapende nesespray kan være, er Marianne Humberset. Hun var avhengig i flere år.

– Man blir desperat

Som de fleste andre begynte Marianne Humberset å bruke nesespray under en forkjølelse.

Det er ikke anbefalt å bruke nesespray i mer enn ti dager, men Humberset sluttet ikke å bruke sprayen etter at de ti dagene hadde passert.

– Fordi jeg fortsatte å være tett i nesen, fortsatte jeg bare å bruke nesespray, sier Humberset.

Humberset klarte ikke å slutte og var i den lengste perioden avhengig i to til tre år. Hun forteller at avhengigheten begynte å påvirke livet hennes.

– Jeg brukte nesespray sikkert annenhver time gjennom hele dagen og måtte som regel opp hver natt for å ta en dose. Det påvirket egentlig hele hverdagen min.

Hun forteller at det er vanskelig å stoppe å bruke nesespray når man først er blitt avhengig. Uten nesespray fikk ikke Humberset sove om natten, hun hadde tette ører og følte at hun ikke hadde fri tilgang til å puste.

– Når du har det sånn, blir du desperat. Da er det veldig enkelt å bare ta en dose.

Økende problem

Marianne er langt fra den eneste som har brukt nesespray i lengre tid og fått problemer med å slutte.

Sverre Karmhus Steinsvåg, professor i øre-nese-hals ved Universitetet i Bergen, er bekymret over at salget av nesespray øker. Han mener det er vanskelig å gi et eksakt tall på hvor mange som er avhengige av nesespray, men tror det er et økende problem.

GIR RÅD: Sverre Karmhus Steinsvåg anbefaler alle med tett nese å ikke bruke nesespray i mer enn syv til ti dager. Foto: TV 2

– Mitt inntrykk er at tallet er stadig økende, sier Steinsvåg.

Når man bruker nesespray i mer enn ti dager, kan slimhinnene bli betente og hovne opp. Man forblir derfor tett i nesen, noe som gjør det vanskelig å slutte.

– Bruker man nesespray i lengre perioder, blir man ofte tettere i nesen enn man var da man begynte, forklarer Steinsvåg.

Videre forteller han at nesespray-avhengighet kan ha mange konsekvenser. Blant annet kan det gå ut over søvn, noe som reduserer kapasitet til arbeid, utdanning og sosiale aktiviteter.

– Dette dreier seg om mye mer enn å være tett i nesen, det handler om å ikke klare å fungere godt i dagliglivet.

Hvordan slutte?

Humberset kjenner seg godt igjen i Steinvågs beskrivelse av hvordan nesespray-avhengighet kan påvirke hverdagen. Hun er derfor veldig glad for at hun klarte å slutte.