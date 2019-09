Forsvarsministeren får refs av AP-topp

Bakke-Jensen fraskriver seg ansvar

– TV 2 har allerede avslørt at initiativet til det å kutte ordninga for frikjøpte tillitsvalgte i Forsvaret trolig kom fra regjeringa, ikke fra forsvarssjefen. At forsvarsministeren selv etter denne avsløringa prøver å fraskrive seg ansvaret og velte det over på forsvarssjefen, er feigt og uakseptabelt, sier Moxnes etter at han fikk svaret fra Frank Bakke-Jensen.

I svaret heter det at Forsvarssjefen selv har tatt initiativ til å se på gjeldende ordning for frikjøp av tillitsvalgte, og at avtalen er sagt opp fordi det er behov for en annen innretning enn slik ordningen er i dag.

Dette brevet dokumenterer i følge Moxnes et klart utspill fra Forsvarsdepartementet.

Samtidig viser også Bakke-Jensen til et brev fra departementet datert 10. august i fjor, der man ber forsvarssjefen om å vurdere «mulighetsrommet innenfor flere områder for å balansere budsjettet i et flerårig perspektiv. Et av områdene var ordningen for frikjøp av tillitsvalgte».

Moxnes mener dette er med på å dokumentere at det er et politisk innspill.

Knebler frittalende tillitsvalgte

– Når folk ser at dette kommer fra regjeringa, ikke fra forsvarssjefen, så øker det mistanken om at det også handler om å kneble frittalende tillitsvalgte, ikke bare å spare penger, sier Rødt-lederen og går til angrep på Solberg-regjeringens forsvarspolitikk.

KRITISK. Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes.

– De legger ned flybasen på Andøya, og lar viktige deler av land- og sjøforsvaret gå for lut og kaldt vann. Å si opp avtalen om frikjøp av tillitsvalgte ser mer og mer ut som et forsøk på å stilne kritikken fra tillitsvalgte som har ropt varsku om tilstanden i Forsvaret som skyldes denne helt feilslåtte måten å prioritere på, sier Moxnes til TV2.

– Denne saken handler selvfølgelig ikke om å kneble tillitsvalgte, sier Frank Bakke-Jensen.

– Det handler om å se på hvordan Forsvaret skal organisere ordningen de har, der de i dag betaler full lønn til 29 tillitsvalgte, sier Frank Bakke-Jensen i dag til TV2.

Han møter Moxnes sin kritikk med overbærenhet.

– Vi er opptatt av å sikre et godt samarbeid og medbestemmelse for de tillitsvalgte i Forsvaret, også i fremtiden, sier han.

Også stortingsrepresentant og leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget Anniken Huitfeldt (Ap) har etter TV 2s reportasjer om tillitsvalgt-striden rettet et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om hvilke tiltak han vil iverksette for å sikre videreføring av ordningen med frikjøpte tillitsvalgte på heltid.

Bekymringsfullt

I sin begrunnelse viser hun til at forsvaret allerede sliter med kort ståtid og høy turnover blant ansatte. «Det framstår derfor som bekymringsfullt at forsvarssjefen har sagt opp ordningen med frikjøpte tillitsvalgte på heltid og nå vurderer et alternativ som vil kunne gi færre tillitsvalgte på heltid.»

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) viste i sitt svar til Huitfeldt at forsvaret er i en omstillingsprosess, og derfor må ha riktig kompetanse til rett tid for å kunne levere operativ evne.

«For å få til nødvendige endringer er vi avhengig av et godt samarbeid med de tillitsvalgte i Forsvaret. Det er den enkelte virksomhet i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene som skal vurdere om det er behov for å etablere ordninger hvor årsverk eller deler av årsverk avsettes til arbeid som tillitsvalgt. Gjeldende avtale om frikjøp av tillitsvalgte gjelder til 31. juli 2020.»

Utfordrer statsministeren

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen

LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen deler fullt ut Norsk offisers- og spesialistforbunds vurdering av at endringen av tillitsvalgt-ordningen er utløst at et bestillingsbrev fra Forsvarsdepartementet datert 10.august 2018.

Nå krever han at saken løftes opp på et høyere politisk nivå.

– Ja, når forsvarsministeren ikke er i stand til å gi et bedre svar enn det ikke-svaret som er gitt i dag, så må statsministeren svare på om dette er regjeringens ønske og politikk, sier han til TV 2.