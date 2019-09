I tillegg må hun betale 254 kroner i erstatning til taxisjåføren, samt 3000 kroner i saksomkostninger, noe hun har godtatt.

Straffutmålingen på 30 dagers ubetinget fengsel vil hun imidlertid vurdere å anke, sier hennes forsvarer Cecilie Nakstad til TV 2.

– Vi er ikke enig i alle juridiske vurderinger i dommen, og vurderer en anke som i hovedsak vil gjelde straffutmålingen. Om hun anker eller ikke må vi vurdere opp mot de belastninger en slik anke innebærer, sier hun.

Husker lite

Retten har lagt vekt på at volden fremstår helt uprovosert, og at den er begått på nattestid mot en særlig utsatt person.

«Handlingene kunne potensielt medført enda større skade enn de gjorde ettersom fornærmede kjørte mens han ble utsatt for volden, og i tillegg mistet brillene sine som følge av slagene», skriver retten.

– Vi drakk ganske mye, men jeg husker alt det som skjedde inne på utestedet. Plutselig ble det helt svart, og det neste jeg husker er at jeg snakker med en politibetjent utenfor en bensinstasjon, forklarte bloggeren i retten i forrige uke.

Klokken var 2.30 natt til onsdag 13. mars da hun møtte politipatruljen utenfor en bensinstasjon i Oslo sentrum.

Politiet ble oppringt av en ansatt ved bensinstasjonen som forklarte at en taxisjåfør og en kvinne sloss.

Ufin mot politiet

Ifølge politipatruljen samarbeidet ikke den kvinnelige bloggeren med politiet, og hun ble bortvist fra stedet.

– Vi ser at tiltalte er åpenbart beruset. Hun er ufin, og kalte oss stygge ting. Etterhvert begynner hun å bevege seg bort fra stedet uten at vi har pratet ordentlig med henne, forklarte den kvinnelige politibetjenten under sin forklaring.

Taxisjåfør Mohammed Bashir sa under sin forklaring at han oppfattet bloggeren som sint da hun satte seg inn i bilen.

– Jeg oppfattet ikke at det var meg hun var sint på, forklarte taxisjåføren.

– Slo meg flere ganger

Han begynte deretter å kjøre i retning kvinnens leilighet.

– Plutselig begynte hun å bli voldelig mot meg. Hun slo meg med mobilen ti ganger mot hodet. Jeg fikk vondt, sa Bashir.

Ifølge fornærmede slo kvinnen han ti ganger mot hodet. Taxisjåføren ble også bitt flere ganger.

– Jeg har aldri opplevd en kvinne som var så voldelig som tiltalte, forklarte han.

Dømt tidligere

Dette er ikke første gang bloggeren blir dømt for vold. I oktober i fjor møtte hun i Oslo tingrett, tiltalt for vold mot en mann på en fest.

Ifølge tiltalen slo bloggeren en jevnaldrende mann i ansiktet, samt kastet et glass eller en flaske på ham.

Mannen fikk et større kutt i panna, og måtte sy flere sting. Kvinnen ble først frikjent i tingretten, men senere dømt til 90 dager ubetinget fengsel i Borgarting lagmannsrett.