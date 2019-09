Slik prøver de å holde hundene friske: – Alle er engstelige nå

Råd til hundeeiere: Begrens nærkontakt med andre hunder.

Ansamlinger av hunder bør unngås.

Ikke la hunden hilse eller snuse på andre hunder på tur.

Unngå at hunden snuser på eller spiser ting i grøfta hvor andre hunder har vært.

Kontakt veterinæren hvis du oppdager blodig diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund.

Ring veterinæren før du tar med deg akutt syk hund til klinikken.

Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir. Kilde: Mattilsynet

Tillit til veterinærene

Også Lise Jentoft synes sykdomsutbruddet er skummelt.

– Som hundeeier er man jo kjemperedd for at det skal skje noe og det er en veldig spesiell situasjon som man aldri har opplevd før, sier hun og forteller at hun gjør tiltak for å hindre at Joppe blir syk.

– Man gjør alt man får beskjed om, går med hunden i bånd, lar dem ikke hilse og prøver å begrense snusing og liknende, men når man egentlig ikke aner hva det er som trigger dette så blir man selvfølgelig ekstremt nervøs, sier hun.

– Har du gjort deg noen tanker om hva du tror det kan komme av?

– Nei, det blir bare spekulasjoner. Jeg har full tillit til at Mattilsynet og veterinærene gjør det de kan for å finne ut av det, sier hun.

– Ut fra informasjonen man får, skjønner man jo at det er vanskelig å identifisere en kilde. Folk spekulerer jo voldsomt, men jeg har egentlig ingen formening om hva det kan være, legger hun til.

LEKER ALENE: Joppe må leke med ballen sin alene. Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

Forebygger

73 år gamle Vigdis er ute og går tur med hunden sin, syv år gamle Gandalf. Hun forteller at hun er ekstra forsiktig i disse dager.

– Det er derfor han går med denne skjermen, sier hun og peker ned på hunden sin.

– Jeg husket at jeg hadde denne i boden, så da hentet vi den slik at han ikke får snuset og slikket på alt, sier hun.

– Hva tenker du om at det har gått så lang tid uten at de finner ut hva det er for noe?

– Jeg synes det tar lang tid, men vi vil jo ha et ordentlig svar, sier hun.

FORSIKTIG: Hunden Gandalf bruker ekstra beskyttelse på tur. Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

Marius Aasen (32), matfar til den fem år gamle hunden Stian, tror det kreves litt mer detektivarbeid for å finne årsaken til sykdomsutbruddet.

– Jeg tror det krever litt mer detektivarbeid. Jeg skulle gjerne hatt en Sherlock Holmes-aktig karakter der ute som sjekket alle de forskjellige fortypene, hvilke fabrikker de er lagd og hvilke råvarer som er i dem og sammenliknet det. Det er vel der jeg personlig tror det ligger, sier han.

– Hva er grunnen til det?

– Rett og slett basert på det man vet så langt. Jeg har lest litt kommentarfelt, men jeg stiller meg litt kritisk til konspirasjonsteoretikerne, men jeg vet at det har skjedd før i USA for ti år siden, sier han og fortsetter:

PASSER PÅ: Hunden Stian og matfar Marius Aasen. Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

– Det skjer jo med oss mennesker også at Gilde for eksempel plutselig må kalle tilbake noe salami. Det føles som at det er noe som har skjedd i en produksjonslinje, et eller annet sted har det vært noen som ikke har vasket seg på hendene. Så jeg har bestemt meg for å ikke kjøpe så mye nytt til han, men bare fortsette med det som har gått bra så langt.

Stian har ingen skjerm rundt hodet, men har holdt seg frisk så langt.

– Man er litt ekstra nervøs og holder båndet litt strammere enn man pleier. De liker jo å gå rundt og snuse på ting og selv om jeg vet at det kanskje er litt irrasjonelt, er jeg nok litt ekstra rask med å dra han videre nå, sier Aasen.

– Hvor lang tid må gå før du begynner å slakke litt på båndet, hvis de ikke finner ut hva som er årsaken?

– Hvis nyhetene om nye hunder begynner å stoppe, blir jeg litt lettere til sinns.