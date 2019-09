Oppskriften på de halvgrove pizzasnurrene gir ca. 30 stykker.

Melkeallergi: Sløyf osten i fyllet eller bruk ost som «tåles».

Glutenfri: Halver oppskriften og bruk glutenfritt mel.

Vegetar: Tomatsaus med skinkefyll kan erstattes med pesto.

Deig:

50 g gjær

6 dl fingervarmt vann

½ dl olje (gjerne olivenolje)

1 ts salt

1-2 ts honning eller sukker (kan sløyfes)

ca. 14 dl grovbakstmel eller ca. 7 dl hvetemel og ca. 7 dl sammalt hvete

Tomatsaus:

Lag selv eller du kan bruke fra glass.

½ - 1 løk

2 ss olje

½ dl tomatpuré

1 paprika

1 boks knuste/hakkede hermetiske tomater

1-2 ts sukker

2 ts tørket oregano/pizzakrydder/basilikum

2-3 dl revet hvit ost

salt og pepper

pinjekjerner og/eller strimlet kokt skinke (kan sløyfes)

Rør gjæren ut i fingervarmt vann (tørrgjær blandes i melet), tilsett salt, honning/sukker og olje, og elt inn mel til en glatt deig. Dekk til bakebollen og la deigen heve cirka en time.

Lag tomatsaus mens deigen heves. Surr finhakket løk i olje i varm stekepanne. Tilsett tomatpuré og la den steke et par min før finhakket paprika i terninger tilsettes sammen med hermetiske tomater og krydder. Kok opp og la sausen trekke i minst 20-30 min uten lokk. Smak eventuelt til med mer krydder, salt, pepper og 1-2 ts balsamicoeddik (kan sløyfes).

Slik gjør du:

Ta deigen ut på et melet bakebord og del den i to.

«Klapp» eller kjevle ut hver del til et rektangel ca 30x40 cm.

Smør over tomatsausen, dryss over revet ost og skinke/pinjekjerner. Brett deigen dobbelt slik at det blir et rektangel på ca 15x20 cm. Skjær opp i strimler ca. 2 cm brede, tvinn hver strimmel og slå en knute, sett på bakepapirkledt stekebrett med «endene» ned. Dekk til og la etterheve 40-45 min.

Stek i varm stekeovn 220 grader på midterste rille i 10-15 min til de er gylne.

Avkjøl på rist.