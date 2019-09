Hovland har fått beskjed om å være mer egoistisk

Viktor Hovland og Kristoffer Ventura slår torsdag ut for første gang som fullverdige medlemmer av PGA Touren. Aldri før har det vært to nordmenn med PGA-kortet i en og samme sesong, og forventningene er høye.

– Litt skummelt

Flere av ekspertene mener Hovland allerede er kapabel til å vinne turneringer og prege topplistene - ikke så rart om man ser hva nordmannen leverte i de PGA-turneringene han fikk invitasjon til forrige sesong.

Av bookmakerne lanseres Hovland som spilleren med nest største sjanse for å gå til topps i turneringen i Vest-Virginia. Kun amerikanske Bryson DeChambeau gir lavere odds ved seier enn den nordmannen.

Selv innrømmer 21-åringen fra Oslo at han er litt nervøs før det hele starter.

– Det er litt skummelt å spille på PGA Touren, å spille mot verdens beste, sa Hovland på en pressekonferanse i forkant av PGA-turneringen i White Sulphur Springs, Vest-Virginia.

Hovland har ikke hatt mye tid til å gjøre seg klar for eventyret som nå venter på PGA-touren. Under én måned er gått siden han sikret PGA-kortet under Korn Ferry-sluttspillet. Hovland kvalifiserte seg etter to av tre turneringer og valgte derfor å stå over den siste for å samle krefter til den kommende sesongen på golfens største scene.

– Det var mye golf, og jeg følte at jeg trengte den pausen. Jeg er sikker nok på meg selv til at jeg vet at jeg får en god status på touren denne sesongen. Om jeg gjør jobben, vil det ikke ha noe å si på lang sikt, sier Hovland.

Mens de andre spilte den siste turneringen i starten av september brukte Hovland tiden hjemme i Stillwater, Oklahoma hvor han også gikk på college.

– Jeg har tatt det veldig rolig. Det var fint å komme tilbake til Stillwater. Og sist helg hadde vi den årlige veldedeighetsturneringen for Cowboy-golflaget (skolelaget til Hovland journ.anm). Det er kjekt å se tidligere spillere og støttespillere. Vi har vært sammen, spilt golf og tatt det rolig, sier Hovland.

– Vær mer egoistisk

Sammen med Hovland i oppladningen til en ny sesong har kompisen og nå kollega på PGA-touren, Kristoffer Ventura, vært. Den meksikansk-fødte 24-åringen kvalifiserte seg gjennom solid spill på Korn Ferry Tour, nivå to i golfsporten, forrige sesong.

– Jeg har jobbet ganske lenge for dette her. Nå blir det gøy å komme i gang, sier Ventura til Eurosport.

Han gleder seg til en hverdag på PGA-touren, spesielt sammen med Hovland.

– Det blir utrolig: Jeg sa til han før finals (Korn Ferry Finals) at det hadde vært sinnssjukt gøy om begge kunne reise sammen, spille innspillsrunder og bare henge sammen. Det er ganske ensomt her ute, sier Ventura.