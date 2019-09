Elbilsalget har økt kraftig i Norge de siste årene. Så langt i år har det blitt solgt drøyt 43.000 elbiler, mot 33.000 bensin- og dieselbiler.

Dermed ligger også 2019 an til å bli et historisk vannskille for bilsalget. Det året elbilene går forbi de fossile bilene i salg.

Og det er veldig lite som tyder på at denne utviklingen vil stoppe opp. En rekke nye elbiler er på vei – og vil gi nybilkjøperne langt flere valgmuligheter enn de har i dag.

– Til tross for lange ventelister og enkelte leveringsproblemer, har elbilene tatt over nybilmarkedet, slår senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal fast.

Stadig oftere ladekøer

Men over 40.000 nye elbiler ut på veiene bare så langt i år, gir også noen utfordringer. Fra flere hold blir det pekt på at utbyggingen av nye ladestasjoner ikke står i forhold til den kraftige økningen i antall biler.

Sødal mener det haster å få på plass flere og bedre ladestasjoner langs veiene,

– Nå gjelder det at alle nye elbilister får ladet. Tesla har sitt superlader-nettverk, men for andre biler oppleves det stadig oftere ladekøer og lynladerne er det altfor langt mellom, sier Nils Sødal.

De siste årene har det kommet en rekke nye ladestasjoner i Norge. Men utbyggingen klarer likevel ikke å henge med på det store salget av elbiler. Foto: Scanpix

Trenger kraftigere lading

NAF har beregnet hva som skal til for å sikre hurtiglading langs norske veier frem mot 2025. Dette er året politikerne har vedtatt at det bare skal selges nullutslippsbiler som nye biler i Norge. 5.000 nye hurtigladeplasser må på plass før det.

Ladestasjoner med høy effekt blir stadig viktigere. Foto: NAF.

I tillegg må effekten på laderne økes, allerede fra neste år.

Dagens standard på 50 kW ladeeffekt må trappes opp til 150 kW på nye ladepunkter fra 2020, og deretter 350 kW fra 2023.

Det er en naturlig konsekvens av at stadig flere elbiler blir konstruert for å kunne ta imot mye strøm når de lader.

– Nye elbiler med større batteri og rekkevidde krever mer effekt for å lade raskt. Så det haster med å få bygd ut et ladenettverk over hele landet som gjør at folk kommer seg raskt og effektivt rundt, sier Sødal i NAF.

Audi e-tron har tatt over som Norges mest solgte elbil i den eksklusive klassen.

Tesla har fått konkurranse

Det er særlig én bilmodell som har gitt rekordsalg av elbiler i år, nemlig Tesla Model 3. "Folke-Teslaen" er en gigantisk suksess og Norges mest solgte bil så langt i år.

På oversikten over de fem mest solgte bilene i Norge per august, finner vi ytterligere tre elbiler. Det er Volkswagen e-Golf, Nissan Leaf og BMW i3.

2019 er også året da Tesla for første gang har møtt konkurranse i den eksklusive klassen. Både Audi e-tron og Jaguar I-Pace selger svært bra, straks ruller også Mercedes EQC inn i markedet.

Samtidig venter svært mange bilkjøpere på modeller som først kommer til neste år. Storselgeren her blir etter alt å dømme Volkswagen ID.3. Dette er første bil ut i en gedigen elbilsatsning fra VW. Den norske importøren melder om enorm respons og legger ikke skjul på at målsetningen er at ID.3 skal bli Norges mest solgte bil i 2020.

