.Tirsdag ble han arrestert, siktet for å ha sabotert navigasjonssystemene på et fly som skulle frakte 150 mennesker. Sabotasjen ble oppdaget like før flyet skulle ta av, og det ble derfor stående på bakken skriver New York Times.

Den 60 år gamle mekanikeren fortalte etterforskerne at han hadde tuklet med navigasjonssystemet fordi han var opprørt over en konflikt mellom fagforeningen og arbeidsgiveren.

Utstyret befinner seg i en beholder under cockpiten, og holder styr på flyets fart og høyde, i tillegg til annen viktig flydata.

Sikkerhetskameraer viser at mekanikeren la skum inn i utstyret for å skape en forstyrrelse.

– Alani gjorde det klart at intensjonen hans ikke var å skade flyet eller passasjerer. Alani forklarte etterforskerne at han var sint fordi konflikten mellom fagforeningen og arbeidsgiveren hans gikk ut over han økonomisk. Alani hevder han tuklet med flyet for å skape en forsinkelse eller kansellering for å få jobbe overtid, kommer det fram av etterforskingen.

Alani er nå siktet for med vilje å skade, ødelegge eller sette flyet ut av drift. Nå risikerer han opp til 20 år i fengsel.

– Hos American Airlines har vi et uforbeholdent ansvar for kundenes og arbeidernes sikkerhet, og det tar vi veldig seriøst, sier talsmann for American Airlines, Ross Feinstein, i en uttalelse.

Videre sier han at de kontaktet politiet med en gang de så hva som hadde skjedd, og at flyet ble tatt ut av tjeneste for en periode.