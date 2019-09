Politiet fikk melding om hendelsen klokken 0.44 natt til torsdag. Ransofferet er slått i hodet og sjekkes av ambulanse, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

– Han ble kjørt til legevakten med blødninger fra hodet, men er bandasjert og var bevisst. Han har gitt oss en kort forklaring, sier operasjonsleder Tor Guldbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Fornærmede er en mann i 20-årene. Minutter etter at politiet meldte om ranet, pågrep de en mann i slutten av 30-årene.

– Han ble kontrollert av en patrulje som søkte i området. Han var i besittelse av tyvegodset fra ransofferet og blir pågrepet, skriver politiet på Twitter.

Guldbrandsen sier at det muligens ble brukt en flaske under ranet, men at dette ikke er bekreftet.

