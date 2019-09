De nye reglene er administrasjonens mest ambisiøse forsøk på å gjøre det vanskeligere for immigranter fra Mellom-Amerika og andre deler av verden å søke asyl ved grensen mellom USA og Mexico, skriver CBS News.

Nå blir det vanskeligere for immigranter fra andre land enn Mexico som kommer via Mexico og andre land for å nå grensen, men ikke søkte asyl i de aktuelle landene, å søke asyl i USA.

Hovedsakelig vil de nye reglene ramme mennesker som rømmer fra vold og fattigdom i Mellom-Amerika. Disse vil nå sjeldent ha mulighet til å få asyl.

Selv om reglen i hovedsak er designet for å begrense flyten av Mellom-Amerikanske immigranter til USA, vil reglene også påvirke folk fra andre deler av verden som forsøker å komme inn i USA via Mexico. Også asylsøkere fra Afrika, Asia og Sør-Amerika kommer ofte via Mexico, skriver AP

BIG United States Supreme Court WIN for the Border on Asylum! https://t.co/9Ka00qK1Ob — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2019

– Det er en stor seier! skriver president Donald Trump på Twitter.