Alexia Putellas og Marta Torrejón scoret målene som sørget for at Barcelona har et kraftig overtak før returkampen på hjemmebane om to uker. Foran 5662 tilskuere i Alessandria fikk Juventus erfare at den spanske klubben foreløpig er hakket for god.

Graham Hansen har fått en sterk debut som Barcelona-spiller, og hun var svært involvert offensivt i onsdagens borteseier. I det 39. minutt var det hennes raid på høyresiden som banet vei for ledermålet. Hun utfordret, dro seg inn i banen og skjøt mot nærmeste hjørne, men ballen endret retning på den italienske landslagsstopperen Sara Gama og satte keeper ut av spill. Alexia kjempet ballen over linja i duell med Gama.

I det 72. minutt var det Jennifer Hermoso som herjet på høyresiden, og hennes innlegg ble nikket i mål av Torrejón ved lengste stolpe.

Caroline Graham Hansen hadde en fot med i laget ved mange av Barcelonas sjanser i kampen, og hun har allerede markert seg med sin gode dødballfot. Hun tok de fleste frispark og cornere.

Sist helg var det for første gang El Clásico for kvinner, og Caroline Graham Hansen bidro da med mål og assist da Real Madrid ble knust 9-1. Inntil videre heter hovedstadsklubben riktignok Tacón, ettersom det er navnet på lisensen Real Madrid i sin kvinnesatsing har kjøpt.

Onsdag var det en annen klubb med velklingende navn som ble satt på plass.

Minde-scoring

Kristine Minde scoret det siste målet da Wolfsburg vant hele 10-0 borte mot Mitrovica. Den norske landslagsbacken ble byttet inn for Felicitas Rauch i det 69. minutt i Kosovo, og i det 87. minutt sørget hun for at den tyske seriemesteren fikk tosifret antall mål i sin første mesterligakamp for sesongen.

Den danske stjernespissen Pernille Harder scoret tre av målene, før hun i det 77. minutt ble byttet ut med Ingrid Syrstad Engen. Dermed avsluttet Wolfsburg med to norske landslagsspillere på banen.

Ute med skade

Vilde Bøe Risa mistet Göteborgs hjemmekamp mot Bayern München på grunn av skaden hun pådro seg tidlig i helgens bortetap mot Eskilstuna. Uten henne fikk hjemmelaget det tungt foran nesten 5000 tilskuere på Gamla Ullevi og tapte 1-2 etter to mål av innbytter Mandy Islacker, det siste på overtid.

Jubel ble det heller ikke for de norske spillerne hos Sveriges andre mesterligadeltaker. June Pedersen spilte hele kampen, mens Andrea Norheim spilte det siste snaue kvarteret da Piteå tapte 0-1 hjemme for Brøndby.

Tidligere onsdag scoret Ada Hegerberg tre av målene da tittelforsvarer Lyon vant 9-0 mot Rjazan i Russland.

