– Det er en av de beste prestasjonene av en norsk syklist noen gang

– Det er Nairo Quintana som må sitte på hjulet til nordmannen, utbrøt TV 2-kommentator Christian Paasche ekstatisk da Carl Fredrik Hagen var på vei opp den fjerde og siste førstekategoristigningen torsdag.

På den brutale 18. etappen i Vuelta leverte nordmannen nok en gang bunnsolid, og mens brorparten av konkurrentene ble skrellet av tur etter tur, fjell etter fjell, satt nordmannen der i favorittgruppen.

Ikke før på den siste førstekategorien måtte Hagen slippe hjulene til sammenlagtleder Primoz Roglic og klatrekanonene Alejandro Valverde, Miguel Ángel López Moreno og Rafa Majka.

Han var uansett ikke langt bak, der han passerte toppen sammen med Nairo Quintana (nummer to før etappestart) og Louis Meintjes.

– Helt ellevilt

Nordmannen spurtet til slutt inn til en råsterk 6. plass på den knalltøffe etappen, som ble vunnet av EF Education Firsts Sergio Higuita (22).

– Det er helt ellevilt, sier Paasche i det nordmannen spurter i mål foran Quintana, Meintjes og Tadej Pogacar.

Den norske Lotto Soudal-rytteren klatret også én plass i sammendraget. Han er nå nummer åtte, etter å ha distansert James Knox på åttendeplass. Han lå to minutter og 40 sekunder bak nordmannen før etappen ble tråkket i gang.

Nordmannen knappet også godt inn på Wilco Keldermann på sjuendeplass. Nederlenderen var fem minutter og 38 sekunder foran Hagen før etappestart, men avstanden er nå mer enn halvert. Nå er han bare to minutter og fire sekunder foran Lotto Soudal-nordmannen.

Fredag venter det en flat etappe, så den eneste store utfordringen som gjenstår for Hagen er den 20. etappen lørdag. Der venter to tredjekategoristigninger, to andrekategorier og to førstekategorier.

– Det har jeg aldri opplevd

Christian Paasche er i ekstase over Hagens fantastiske Vuelta.

– Dette har vært et lite norsk sykkeleventyr. Det er nesten bare uhell som kan ta fra ham en topp ni-plassering, slår sykkelkommentatoren fast under etappen.

Han har aldri opplevd lignende.

– Av det vi har vært vant til de siste 30 årene, så er dette et nytt kapittel. Med fire dager igjen har vi en rytter som henger med i sammendraget, og det har jeg aldri opplevd så lenge jeg har jobbet med det, sier Paasche.

Og får støtte av Magnus Aarre i kommentatorbua.

– Det er en av de beste prestasjonene av en norsk syklist noen gang, det må vi kunne slå fast, sier han.

– Setter et fantastisk eksempel

Det beste norske Grand Tour-resultatet noensinne er Dag Erik Pedersens tiendeplass i Giro d'Italia for 35 år siden. Alt ligger nå til rette for at en norsk generasjon med lovende klatrere skal få noe nytt å strekke seg etter.