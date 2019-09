Da Vincent Kompany møtte pressen før sin testimonial på Etihad onsdag kveld, ble belgieren spurt om hvem som er tidenes beste midtstopper i Premier League-æraen.

– Jeg må velge Virgil van Dijk. Det er et merkelig valg, for han har ikke vært like lenge på denne scenen som John Terry, Rio Ferdinand og de gutta som var der så, så lenge, sier Kompany, og fortsetter:

– Hadde han spilt der tidligere, ville han fortsatt vært best. Det er på grunn av hans påvirkning, og som midtstopper handler det ikke bare om deg selv, men kommunikasjon og hvordan gjøre et lag solid. Liverpool før og etter van Dijk har vært to forskjellige lag. Det er grunnen til at jeg vil ha ham med.

Tror City løser Laporte-fraværet

Liverpool-stopperen ble tidligere i høst kåret til årets spiller i Europa av Det europeiske fotballforbundet. Senere i høst kan han vinne Ballon d'Or. Han ble også kåret til forrige sesongs beste Premier League-stopper.

Manchester City-manager Pep Guardiola uttalte tidligere denne sesongen at Aymeric Laporte er verdens beste venstre midtstopper – altså bedre enn van Dijk. Nå kan baskeren være ute i opptil fire måneder etter meniskskaden han pådro seg i 4-0-seieren over Brighton på siste dag av august.

– Laporte er en stor spiller, og det vil man merke i de store kampene, men nøkkelen for dette Manchester City-laget er at de stoler mer på systemet enn enkeltspillere, mener Kompany.

Kompany, som mistet sin egen testimonial på grunn av en skade i låret, kommer til å bli hedret av City med en statue utenfor Etihad.

Døpte om treningsanlegget

Det ble kjent onsdag, i forbindelse med at en vei på klubbens treningsanlegg fikk navn etter den belgiske klubblegenden. Det var klubbformann Khaldoon Al Mubarak som ga Kompany nyheten om at han skal plasseres på sokkel.

– Veien mellom akademiets treningsbaner og førstelagets treningssenter er døpt om til Vincent Kompany Crescent, og det markeres med en mosaikk inspirert av Vincents uforglemmelige målfeiring i Manchester-derbyet i 2012, heter det i en uttalelse fra klubben.

– Ved avdukingen avslørte formannen overfor Vincent at klubben har startet prosessen med å bestille en skulptur som offentlig skal anerkjenne og feire hans bedrifter og bidrag til klubben. Når den er ferdig, vil den få en prominent posisjon utenfor Etihad Stadium.

Kompany forlot Manchester City etter forrige sesong og er siden blitt spillende manager i Anderlecht. Den belgiske storklubben har fått en fryktelig start på sesongen med kun fem poeng på seks kamper.