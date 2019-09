– Som voldtektsoffer for Antonio Brown har det vært en utrolig vanskelig avgjørelse å stå fram, sier kvinnen i en uttalelse gjennom sine advokater.

– Jeg har funnet styrken i min tro, min familie og gjennom beretninger fra overlevende etter seksuelle overgrep. Å stå fram fjerner skammen jeg har følt i de siste årene og plasserer den på personen som var skyldig i å voldta meg.

Stjernemottakeren Brown signerte nylig for superbowlmester New England Patriots etter å ha blitt fristilt av Oakland Raiders. Han beskyldes for å ha voldtatt kvinnen flere ganger mens hun var hans fysiske trener i 2017 og 2018.

Brown benekter å ha gjort noe galt. Han hevder at han hadde et seksuelt forhold til kvinnen og at det var ønsket av begge. Gjennom sine advokater varsler han et motsøksmål mot kvinnen han angivelig møtte i en bibelgruppe mens de begge var studenter ved Central Michigan-universitetet.

Brown har flere mottak og mottaksyards enn noen annen spiller siden han debuterte i NFL i 2010. Han spilte i mange år for Pittsburgh Steelers, men kom på kant med ledelsen og lagkamerater. Raiders gjorde ham tidligere i år til ligaens best betalte mottaker da han ble hentet til Oakland, men han ble nylig fristilt etter treningsnekt og en rekke utenomsportslige episoder, hvor han blant annet truet med å banke opp klubbdirektøren.

Patriots signerte ham på en ettårskontrakt, men han spilte ikke i serieåpningen sist helg.

– Vi er klar over søksmålet mot Antonio Brown som er levert i Florida, og vi er klar over svaret fra hans representanter. Vi tar beskyldningene svært alvorlig. Denne klubben tolererer ikke seksuelle overgrep eller vold, heter det i en uttalelse fra Patriots.

– Ligaen har informert oss om at saken vil bli etterforsket. Vi har ingen ytterligere kommentar mens dette pågår.

