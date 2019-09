Det ble en særedeles kaotisk Deadline Day for Sivert Heltne Nilsen, som ved midnatt 13. august ble klar for svenske Elfsborg.

27-åringen gikk fra Brann til danske Horsens i fjor - hvor han tilbrakte ett år. På Deadline Day endte det med nok et klubbytte.

– Agenten som var med sa «Det her går aldri i livet, vi kan like gjerne gi opp», men klokken 23:57 var alt klart, trodde vi. Senere hørte jeg at pengene ble overført klokken 23:59. Det var med minst mulig margin, sier Sivert Heltne Nilsen til podcasten BT Fotboll.



Etter at partene hadde kommet til enighet gjenstod det bare en legesjekk. Den ble av det spesielle slaget.

Elfborgs lege, Matilda Lundblad, var nemlig på besøk hos en venninne den kvelden. Uten at det var et hinder for legesjekken – som de gjennomførte på sofaen til venninnen.

– Det var spesielle forhold, kan man si. Jeg lå halvnaken på en fremmed persons sofa, og det var spekket med folk. Jeg kjente ingen av dem, sier Heltne Nilsen.

27-åringen fikk 34 kamper for AC Horsens og var klubbens nest dyreste signering noensinne.