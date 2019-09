Det er språktesten som kreves for å bli norsk statsborger som har fått Skolenes landsforbund til å reagere.

Som del av den nye integreringsloven foreslås det å heve nivået på testen som kreves for å kunne bli norsk statsborger.

I en uttalelse kaller forbundssekretær Geir Allan Stava forslaget for lovpålagt diskriminering.

– Ja, vi anser dette som grensende til offentlig statlig rasisme, sier Stava på forbundets nettside.

– Mange vil slite

Terje Moen, første nestleder i Skolenes landsforbund, sier at mange ikke klarer å oppnå kravet som stilles. Onsdag møtte han kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til debatt i Nyhetskanalen.

– Mange som kommer til Norge har dårlig med skolegang, det har vært krigshandlinger, man har vært barnesoldater, de kommer til Norge og har altfor dårlige kunnskaper til å oppfylle kravet, sier Moen.

– Hva skiller dette kravet fra det som eksisterer i dag?

– Dagens krav er lavere og det er oppnåelig for de fleste. Når man setter det høyere, blir det diskriminering, sier Moen.

– Absurde påstander

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) peker på at norskkunnskaper er helt avgjørende for å komme i jobb, snakke med naboene eller dra i foreldremøte på skolen.

Sanner reagerer sterkt på at Skolenes landsforbund kaller forslaget for statlig rasisme.

– Makan til useriøse og absurde påstander. En ting er at dette er totalt useriøst, og Skolenes landsforbund gjør seg selv irrelevant som organisasjon når man kommer med slike påstander. Det andre er at når man kaller det for rasisme å stille krav om at man skal kunne enkel og sammenhengende norsk da bruker man opp et begrep som rasisme, sier Sanner.

Stor reform

Sanner sier det nye kravet, B1, innebærer at man muntlig skal beherske enkle og sammenhengende samtaler i arbeid, fritid og utdanning. Han er ikke enig i at dette vil føre til at færre får innvilget statsborgerskap.

– For det første reformerer vi hele integreringspolitikken. Det andre er at for å bli norsk statsborger, må du ha bodd i Norge i syv år. Du kan ta denne prøven så mange ganger du vil. Med bedre tilrettelegging og ved å stille krav skal vi oppnå gode resultater, så dette er en helt riktig politikk og ikke enestående for Norge.

– Rammer svake grupper

Terje Moen sier forbundet er enig med regjeringen i at det skal stilles språkkrav for å få jobb i skole og barnehage, men at man ikke trenger å skjerpe kravet for å bli statsborger.

– Vi ønsker at de som søker norsk statsborgerskap skal ha mulighet til å klare å få det. Vi ser hvilke grupper som blir utsatt for dette og ikke klarer å oppnå kravet. Det er grupper som kommer fra land med dårlig skolegang, lite skolegang og ingen skolegang, sier han.