Messi: – Jeg forstår de som er mot at Neymar returnerer

Han hadde helst sett at Neymar var tilbake på Carmp Nou. Det avslører Lionel Messi (32) i et stort intervju med Sport.

– For å være ærlig, ja. Jeg hadde elsket å ha Neymar tilbake. Jeg forstår de som er mot hans retur, og det er forståelig med det som skjedde med «Ney» og måten han dro på. Men om man ser det fra et sportslig perspektiv, mener jeg Neymar er en av verdens beste spillere. Å ha ham i troppen vår ville økt mulighetene til å nå målene våre. Men det skjedde ikke, og vi må bare tenkte på den troppen vi har nå og fokusere på våre mål, sier Barcelona-spilleren.

I intervjuet blir Messi konfrontert med rykter om at klubben bare latet som om de forsøkte å hente Neymar, bare for å tekkes de i garderoben som ville ha PSG-spilleren tilbake.

– Jeg vet ikke var som skjedde med styret. Jeg vet at jeg snakket med Ney, og han fortalte meg hvordan ting gikk. Han var desperat etter å komme tilbake. Jeg vet ikke om klubben virkelig prøvde eller ikke. Det jeg vet, er at Neymar håpet at det skulle skje. Jeg forstår også at det er veldig vanskelig å forhandle med PSG etter alle deres tidligere interaksjoner med Barcelona. Og det er vanskelig fordi Neymar er en av de beste som er. Forhandlinger er aldri lett. Jeg kan ikke komme med en mening, fordi jeg vet ikke alt. Jeg vet hva som ble publisert og hva de sa, sier Messi.

Selv hevder argentineren at han ikke er oppbrakt over at overgangen strandet.

– Nei. Jeg ville ha likt at han returnerte, men jeg mener vi har en spektakulær tropp og vi kan oppnå alt uten ham. Så nei, jeg er ikke skuffet, sier han.

– Ønsker å være i Barca

Forrige uke bekreftet Barcelona-president Josep Maria Bartomeu at Lionel Messi kan forlate Barcelona gratis etter sesongen, og i intervjuet får han spørsmål om fansen har grunn til å være bekymret.

– Jeg kan ikke bekrefte noe, fordi det er en konfidensialitetsavtale i kontraktene våre. Det jeg kan si er at jeg ønsker å være i Barcelona så lenge som mulig. Jeg har sagt gjennom hele min karrière at dette er hjemmet mitt, sier Messi.

– Men jeg vil ikke ha en langtidskontrakt og være her bare på grunn av det. Jeg vil være her fordi jeg er i fin fysisk form, for å spille og være et viktig medlem av laget. Som jeg har sagt før, trenger jeg å se at det er et vinnende lag, for jeg ønsker å fortsette å vinne ting med denne klubben. For meg betyr ikke penger eller klausuler noe. Andre ting motiverer meg, og det aller viktigste er å ha et vinnende lag, fortsetter han.