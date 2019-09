Velgere føler seg lurt: – Jeg vil aldri stemme på FNB igjen

Frode Myrhol er valgets store vinner i Stavanger.

Med 9.3 prosent og hele seks mandater i det nye kommunestyre har FNB byen for sine føtter, og kan egenhendig avgjøre hvilken av fløyene som får makten.

Tirsdag ble det klart at det trolig blir venstresiden. FNB inngikk en valgteknisk avtale med Ap, SV, Sp, Rødt og MDG, og ser med det ut til å sørge for at Høyre mister makten etter to tiår i posisjon.

Men at et bompengeparti ser ut til å danne flertall med et miljøparti – det får flere av Myrhols velgere til å sperre opp øynene.

– Nei til FNB!!! Jeg har kastet bort stemmen min. Jeg vil aldri stemme på FNB igjen, skriver én på partiets Facebook-gruppe.

– Hvis denne alliansen blir en realitet føler jeg meg snytt og svindlet, skriver en annen.

– Fører velgerne bak lyset

TV 2 har snakket med flere velgere som ikke forstår hvordan FNB kan peke på en rød-grønn konstellasjon.

– De har ført velgerne bak lyset, sier én.

– Jeg synes det er en logisk brist at et bompengeparti kan samarbeide med et parti som sier at de elsker bomringen, sier en annen.

MAKTFAKTOR: FNB-leder Frode Myrhol etter at de første resultatene kom på mandag. Nå vil han samarbeide med Miljøpartiet De Grønne i Stavanger. Foto: Jan Kåre Ness

Det var NRK Rogaland som omtalte saken først. Til kanalen minner partistifter Frode Myrhol om at de hele tiden har vært klare på at de er et blokkuavhengig parti.

– Ingen skal føle seg lurt. Vi går inn i disse forhandlingene med ett mål for øyet. Det er å finne den best mulige løsningen med tanke på Bymiljøpakke Nord-Jæren. Samtidig har vi vært veldig klare og tydelige på at vi ikke lukker døren for noen, sier Myrhol til TV 2.

På sin egen Facebook-side skriver de onsdag at de har registret misnøyen, og at de lover å bruke tilliten til å kjempe for å fjerne bompengene i byen.

Situasjonen i Nye Stavanger: Fra nyttår av slår Stavanger seg sammen med Rennesøy og Finnøy og blir til Nye Stavanger.



Etter 24 år ved makten i Rogalands største by, ser Høyre ut til å bli nødt til å gi fra seg ordførerkjedet.



Arbeiderpartiet blir største parti i Stavanger med 25.4 prosent (-1.6 %).



Høyre ser ut til å lande på 23.1 prosent og går mest tilbake med 5.9 prosentpoeng.



De siste fire årene har flertallet bestått av Høyre, Frp, Venstre, KrF, Senterpartiet og Pensjonistpartiet.



Utgangspunktet for opposisjonens sonderinger er Ap, SV, MDG og Rødt. De åpner også for å samarbeide med de andre partiene i sentrum.



Den magiske grensen i Nye Stavanger er 34 mandater for å oppnå flertall. Ingen av disse konstellasjonene når 34 mandater alene.



Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger havner dermed på vippen med 9.3 prosent (6 representanter) og kan avgjøre valget ved å gå mot venstre- eller høyresiden.



I Stavanger har FNB og partistifter Frode Myrhol orientert seg mot sentrum-venstre og mye tyder på at de vil finne sammen med Arbeiderpartiets konstellasjon.



Det fordrer samtidig at FNB og MDG finner sammen i spørsmålet om bompenger og byutvikling. Når Ap inviterer med seg Sp over på sin side, kan de imidlertid fremdeles sikre flertall om MDG skulle forlate forhandlingene.

Ber velgerne puste med magen

Myrhol får støtte fra akademisk hold. Svein Erik Tuastad, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, mener velgerne ikke har noen grunn til å føle seg lurt.

– Overhodet ikke. Det er virkelig misforstått. Dette handler om å få gjennomslag for sitt program, og FNB bruker sin ekstreme vippemakt. Det er MDG som har mest å tape her, sier han til TV 2.

Statsviteren mener det er underlig å dømme partiet før de har satt praktisk politikk ut i livet. Han maner velgerne til å ha is i magen.

– Men FNB stjeler velgere fra Frp og Høyre. Burde Myrhol kommunisert tydeligere i valgkampen at han kunne finne på å peke på venstresiden?

– Nei. Velgerne må se på programmet til FNB og vente å se på gjennomslaget de kommer til å få. Jeg forstår at enkelte velgere reagerer intuitivt, men de må tenke seg om, sier han.